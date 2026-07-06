Darts heute live im Smart-TV & Stream - Players Championship 23 mit Schindler

SPORT1 06.07.2026 • 11:01 Uhr Nach einer kurzen Pause kehren die Darts-Profis der PDC zurück ans Oche. So können Sie die Players Championships LIVE verfolgen.

In dieser Woche stehen wieder zwei Turniere der PDC Pro Tour auf dem Programm. Am Montag findet ab 14 Uhr das erste von zwei Players-Championship-Events in Leicester statt.

Die meisten Deutschen und Darts-Topstars sind am Start, einige verzichten allerdings auf ihre Teilnahme – auch, um sich auf das World Matchplay vorzubereiten. Das nächste große Major-Turnier steigt ab 18. Juli.

Aus deutscher Sicht pausieren Niko Springer, der für das Matchplay qualifiziert ist, Pascal Rupprecht und Matthias Ehlers. Darüber hinaus sind u.a. Jonny Clayton, Luke Humphries, Luke Littler und Nathan Aspinall nicht dabei.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 23 in Leicester

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Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.