Darts heute live im TV und Stream: Players Championship 25 in Hildesheim mit Clemens und Hopp

SPORT1 28.07.2026 • 11:00 Uhr Die PDC Pro Tour kehrt nach Deutschland zurück: Am Dienstag steigt die Players Championship 25 in Hildesheim. Kann Gabriel Clemens erneut abräumen?

Zum dritten Mal in diesem Jahr macht die PDC Pro Tour Halt in der Halle 39 in Hildesheim: Auf dem Programm stehen für die 128 Teilnehmer am Dienstag und Mittwoch die Players Championship 25 und 26, ehe es im Anschluss in die Sommerpause geht.

Alle 15 deutschen Tourcard-Inhaber werden beim Doppelturnier in der Nähe von Hannover an den Start gehen: Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Gabriel Clemens, Max Hopp, Lukas Wenig, Dominik Grüllich, Leon Weber, Kai Gotthardt, Maximilian Czerwinski, Arno Merk, Yorick Hofkens, Pascal Rupprecht, Marvin Kraft und Matthias Ehlers.

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Dazu kommen mit Daniel Klose und Florian Pries zwei weitere deutsche Spieler, die als Nachrücker ihre Chance erhalten. Auch zahlreiche internationale Stars sind an Bord, darunter Michael van Gerwen, Gian van Veen und Gerwyn Price. Verzichten müssen die Fans dagegen auf Topstars wie Luke Littler, Luke Humphries und Gary Anderson.

Die große Frage ist: Kann Clemens an seinen Erfolg bei den Players Championship 24 anknüpfen, als er vor drei Wochen in Leicester seinen ersten Titel auf der PDC Pro Tour einfahren konnte?

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgespielt. In den frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales treten die Spieler im „Best of 11 Legs“ gegeneinander an. Sobald das Halbfinale erreicht ist, gilt „Best of 13 Legs“, während der Turniersieger im großen Finale über eine Distanz von „Best of 15 Legs“ ermittelt wird.