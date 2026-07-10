Purer Wahnsinn bei den European Darts Open! Der Deutsche Jan Schmidt, der sich erst zum zweiten Mal für ein Turnier auf der European Tour qualifizieren konnte, hat sein Erstrundenmatch gegen Cameron Menzies sensationell mit 6:5 gewonnen. Dabei lag der 21-Jährige bereits mit 1:5 zurück.
Große deutsche Darts-Überraschung
Der Schotte, immerhin die Nummer 27 der Welt, dominierte zunächst die Partie und Schmidt zahlte Lehrgeld. Doch plötzlich wendete sich das Blatt und der Deutsche bekam Oberwasser. Im Decider blieb er dann eiskalt und nutzte seinen ersten Matchdart auf der Doppel-8.
Deutscher Darts-Spieler kann es nicht fassen
Danach kannte seine Freude kein Halten mehr. Der Underdog sprang über die Bühne und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Es war ihm anzusehen, dass er kaum realisieren konnte, was passiert ist.
Am Samstagmittag ab ca. 13.30 Uhr absolviert Schmidt seine Zweitrundenpartie gegen Mike De Decker.
European Darts Open: Sieben Deutsche noch im Turnier
Er war nicht der einzige Deutsche, der in Leverkusen eine Runde weitergekommen ist. Dragutin Horvat fuhr seinen ersten Sieg auf der European Tour seit drei Jahren ein und setzte sich mit 6:2 gegen Martin Vandenbogaerde durch. Mit Lukas Wenig (2:6 vs. Bradley Brooks) und Jaimy Van de Weerd (3:6 vs. Dirk van Duijvenbode) schieden wiederum zwei weitere deutsche Spieler aus.
Am Freitagabend sind Max Hopp (vs. Rob Cross), Dominik Grüllich (vs. Kevin Doets), Niko Springer (vs. Darius Labanauskas) und Daniel Klose (vs. Niels Zonneveld) im Einsatz. Bereits für die zweite Runde gesetzt ist Martin Schindler. Er trifft am Samstagabend entweder auf Landsmann Grüllich oder den Niederländer Doets.