Große deutsche Darts-Überraschung

Johannes Vehren 10.07.2026 • 19:36 Uhr Jan Schmidt gelingt eine irre Aufholjagd bei den European Darts Open in Leverkusen. Der Underdog steht mit dem Rücken zur Wand - und feiert dann doch seinen ersten Sieg auf der European Tour.

Purer Wahnsinn bei den European Darts Open! Der Deutsche Jan Schmidt, der sich erst zum zweiten Mal für ein Turnier auf der European Tour qualifizieren konnte, hat sein Erstrundenmatch gegen Cameron Menzies sensationell mit 6:5 gewonnen. Dabei lag der 21-Jährige bereits mit 1:5 zurück.

Der Schotte, immerhin die Nummer 27 der Welt, dominierte zunächst die Partie und Schmidt zahlte Lehrgeld. Doch plötzlich wendete sich das Blatt und der Deutsche bekam Oberwasser. Im Decider blieb er dann eiskalt und nutzte seinen ersten Matchdart auf der Doppel-8.

Deutscher Darts-Spieler kann es nicht fassen

Danach kannte seine Freude kein Halten mehr. Der Underdog sprang über die Bühne und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Es war ihm anzusehen, dass er kaum realisieren konnte, was passiert ist.

Am Samstagmittag ab ca. 13.30 Uhr absolviert Schmidt seine Zweitrundenpartie gegen Mike De Decker.

European Darts Open: Sieben Deutsche noch im Turnier

Er war nicht der einzige Deutsche, der in Leverkusen eine Runde weitergekommen ist. Dragutin Horvat fuhr seinen ersten Sieg auf der European Tour seit drei Jahren ein und setzte sich mit 6:2 gegen Martin Vandenbogaerde durch. Mit Lukas Wenig (2:6 vs. Bradley Brooks) und Jaimy Van de Weerd (3:6 vs. Dirk van Duijvenbode) schieden wiederum zwei weitere deutsche Spieler aus.