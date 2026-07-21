Mit Neundarter: Littler im Viertelfinale des World Matchplay

SID 21.07.2026 • 23:24 Uhr Der 19-Jährige trumpft derzeit über allen. In Blackpool gelingt im das perfekte Spiel.

Darts-Weltmeister Luke Littler stürmt unaufhaltsam dem nächsten großen Titel entgegen. Der Titelverteidiger zeigte im Achtelfinale des World Matchplay gegen seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall seine ganze Klasse, beim 11:8 verzauberte der 19-Jährige die Fans in den Winter Gardens von Blackpool gar mit einem Neundarter.

Littler gelang bereits im ersten Leg das perfekte Spiel – und im vierten beinahe nochmal. Mit dem letzten Pfeil verpasste der Dominator aber die Doppel-12. Aspinall hielt die Partie dennoch lange offen. Zwar spielte Littler den zweithöchsten Average der Turniergeschichte (113,68 Punkte im Schnitt), für den Sieg musste er aber ordentlich kämpfen.

Im Viertelfinale trifft Littler, der in Runde eins den Mainzer Niko Springer besiegt hatte, auf Josh Rock (Nordirland) oder Stephen Bunting (England). Gegen Rock hatte der Dominator vor einem Jahr, ebenfalls beim zweitwichtigsten Turnier der Saison, seinen letzten Neundarter geworfen. Insgesamt steht Littler nun bei fünf „Neunern“ bei TV-Turnieren.

Littler hat die letzten sieben Majors der PDC gewonnen. Nach dem World Matchplay stehen noch der World Grand Prix, die EM in Dortmund, der Grand Slam und die Players Championship Finals an. Alle großen Titel in einem Jahr hat noch nie ein Spieler geholt. Erreicht Littler in Blackpool zudem das Finale, hätte er als erster die Preisgeld-Marke von drei Millionen Pfund geknackt.

Die Konkurrenz schwächelt derweil. Nachdem der Weltranglistenzweite Luke Humphries (England) am Montag überraschend am Schotten Cameron Menzies gescheitert war, verabschiedete sich auch Michael van Gerwen. Der dreimalige Weltmeister aus den Niederlanden musste sich seinem Landsmann Dirk van Duijvenbode mit 12:14 geschlagen geben.