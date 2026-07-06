Players Championship: Deutscher Darts-Youngster überzeugt

SPORT1 06.07.2026 • 20:40 Uhr Bei den Players Championship 23 in Leicester schafft es der 19-jährige Yorick Hofkens als bester Deutscher bis ins Achtelfinale.

Während für die deutsche Darts-Elite die Players Championship 23 in Leicester am Montag größtenteils früh beendet war, wusste Youngster Yorick Hofkens zu überzeugen.

Erst im Achtelfinale endete der Lauf des 19-Jährigen, wo er sich dem Engländer Daniel Ayres mit 4:6 geschlagen geben musste.

In der ersten Runde hatte Hofkens mit einem 6:5-Erfolg den Engländer Ian White ausgeschaltet. Anschließend setzte er sich in einem deutschen Duell gegen Kai Gotthardt (6:4) sowie gegen Andy Boulton (6:5) durch. Gotthardt hatte zum Auftakt 6:5 gegen den Waliser Daryl Gurney gewonnen.

Darts: Schindler und Pietreczko verpassen zweite Runde

Für die weiteren deutschen Teilnehmer verlief das Turnier im Rahmen der PDC Pro Tour weniger erfolgreich. Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, schied nach einer 4:6-Niederlage gegen den Waliser Rhys Griffin in der ersten Runde aus.

Auch Ricardo Pietreczko verpasste den Einzug in die zweite Runde, er unterlag Mario Vandenbogaerde mit 4:6. Für Lukas Wenig war Luke Woodhouse (3:6) als Auftakthürde ebenfalls zu hoch.

Für Max Hopp (4:6 gegen Rob Cross), Dominick Grüllich (5:6 gegen Jim Long), Arno Merk (4:6 gegen Krzysztof Ratajski) und Gabriel Clemens (2:6 gegen Charlie Manby) war jeweils in der zweiten Runde Endstation.

Menzies schnappt sich den Titel

Den Titel schnappte sich Cameron Menzies. Der Schotte bezwang Cristo Reyes im Finale mit 8:5 und holte sich damit seinen dritten PDC-Titel.