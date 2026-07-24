World Matchplay: Van Veen folgt Price ins Halbfinale

SID 25.07.2026 • 00:24 Uhr Dank ihrer Nervenstärke kommt es im Halbfinale des zweitwichtigsten Darts-Turniers zum Duell zwischen dem 24-Jährigen und dem 41-Jährigen.

Der Weltranglistendritte Gian van Veen ist dem Waliser Gerwyn Price ins Halbfinale des World Matchplay in Blackpool gefolgt. Der 24 Jahre alte Niederländer gewann am späten Freitagabend sein Match gegen den Weltranglistensechsten James Wade knapp mit 16:13. Zuvor hatte sich der frühere PDC-Weltmeister Price ebenfalls im Duell mit einem Briten gegen Ross Smith mit 16:12 durchgesetzt.

In einem bis dahin ausgeglichenen Match bewies van Veen, der noch auf seine erste Finalteilnahme beim World Matchplay wartet, letztlich die besseren Nerven und gab nach dem Ausgleich zum 12:12 nur noch ein Leg ab. Zuvor hatte sich Price auf ganz ähnliche Weise durchgesetzt, wodurch er in der Weltrangliste zwei Plätze gutmacht und nun auf Rang fünf steht. Der 41-Jährige stand zuletzt vor vier Jahren im Finale.

Seine Titelambitionen dürften mit Blick auf die Teilnehmer des anderen Halbfinals in Blackpool jedoch nicht allzu groß sein: Darts-Weltmeister Luke Littler hatte sich am Donnerstag klar gegen den Nordiren Josh Rock durchgesetzt und damit weiter Kurs auf die Titelverteidigung genommen. Im Halbfinale bekommt es der 19-Jährige mit dem Niederländer Dirk van Duijvenbode zu tun, der in seinem Viertelfinale zuvor die schottische Darts-Legende Gary Anderson ausgeschaltet hatte.