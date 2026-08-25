Darts heute live im TV und Stream: Players Championship 27 in Leicester mit Littler und Humphries

SPORT1 25.08.2026 • 12:00 Uhr Am Dienstag macht die PDC Pro Tour in Leicester Station. Bei den Players Championship 27 wird auch der amtierende Weltmeister Luke Littler dabei sein.

Es ist soweit: Bei den Players Championship 27, die am Dienstag in Leicester stattfinden, wird mit Darts-Weltmeister Luke Littler erstmals in dieser Saison ein weiterer Top-Spieler am Start sein.

Insgesamt werden 128 Spieler ans Oche treten. Los geht es um 14 Uhr. Weil Littler noch kein Floor-Turnier gespielt hat, muss er noch einiges an Preisgeld sammeln, um unter die besten 64 der Players Championship Order of Merit zu kommen. Nur diese qualifizieren sich für das Endturnier in Minehead.

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Auch einige andere prominente Namen kehren auf die PDC Pro Tour zurück. Auf der Meldeliste stehen außerdem Luke Humphries, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Rob Cross, Joe Cullen, Ryan Joyce, Cameron Menzies, Danny Noppert, Ian White und Luke Woodhouse.

Aus deutscher Sicht fehlen Max Hopp und Pascal Rupprecht. Dafür rückt Daniel Klose nach. Gerwyn Price, Gary van Veen, James Wade, Jonny Clayton, Damon Heta und Josh Rock traten zuletzt bei den New Zealand Darts Masters und den Australian Darts Masters an und lassen die kommenden beiden Floor-Events aus.

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgespielt. In den frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales treten die Spieler im „Best of 11 Legs“ gegeneinander an. Ab dem Halbfinale gilt die Regel „Best of 13 Legs“, während der Turniersieger im Finale über eine Distanz von „Best of 15 Legs“ ermittelt wird.