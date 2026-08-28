Darts-Ikone legt Alkohol-Geständnis ab

Dominik Hager 28.08.2026 • 12:06 Uhr Darts-Legende Phil Taylor gesteht, einst jeden Abend Alkohol konsumiert zu haben. Inzwischen setzt der 66-Jährige auf einen gesunden Lebensstil mit Sport, Salaten und einer besonderen Getränkemischung.

Phil Taylor ist mit 16 Weltmeistertiteln die Darts-Legende schlechthin und war über viele Jahre fast unantastbar an der Spitze der . Eine Schwäche hatte der inzwischen 66-Jährige offenbar dennoch – und zwar für Alkohol. „Ich habe jeden Abend Wodka getrunken“, verriet er im Format The Smith Brothers Not a Podcast.

Während sich Taylor während seiner aktiven Karriere und in den ersten Jahren danach regelmäßig Alkohol gegönnt hat, ist inzwischen damit Schluss. „Damit habe ich aufgehört, und ich hatte danach auch überhaupt kein Verlangen mehr. Ich trinke jetzt gar keinen Alkohol mehr“, führte er aus.

Phil Taylor verrät seine Sport- und Ernährungsgewohnheiten

Der „neue Phil Taylor“ setzt vielmehr auf einen gesunden Lebensstil mit festen Routinen. „Ich trinke zuerst eine Flasche Wasser mit Elektrolyten. Dann gehe ich in die Garage und rudere tausend Meter auf dem Rudergerät. Anschließend steige ich aufs Laufband und gehe fünftausend Schritte“, führte Taylor aus, der auch seine Ernährung komplett umgekrempelt hat.

„Danach trinke ich eine Tasse von so einer Pilz-Getränkemischung. Das soll das beste Antioxidans der Welt sein“, verriet die Darts-Ikone. Mit einem Augenzwinkern lenkte er dabei aber ein, dass ihm das Getränk „bisher noch nichts gebracht“ habe. Dran bleiben wolle er dennoch.

Bier ist auf seinem Getränkeplan zwar nicht tabu, jedoch setzt er dabei auf die alkoholfreie Variante. „Wenn ich heute Abend zum Beispiel etwas trinken wollte, würde ich mir eine Flasche Budweiser mit null Prozent Alkohol nehmen. Das hat nur 46 Kalorien“, erläuterte er.

„Habe wieder mit dem Training begonnen“

Was seinen Speiseplan betrifft, erkennt sich Taylor selbst kaum wieder. „Früher habe ich nie Salate gegessen. Ich war jemand, der Salate immer gemieden hat“, erinnerte er sich. Inzwischen landen Salate regelmäßig auf seinem Teller. „Zum Abendessen nehme ich zum Beispiel einen Salat mit Huhn. Ich versuche dabei, 30 bis 50 Gramm Eiweiß aufzunehmen“, so der Engländer.