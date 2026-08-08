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Darts-Star hat geheiratet

Darts-Star hat geheiratet

Schöne Nachrichten von Darts-Star Nathan Aspinall. Der Engländer heiratet seine langjährige Partnerin.
Nathan Aspinall gewinnt den German Darts Grand Prix in München gegen Danny Noppert und ist der vierte TItelträger des Turniers.
Moritz Pleßmann
Schöne Nachrichten von Darts-Star Nathan Aspinall. Der Engländer heiratet seine langjährige Partnerin.

Schöne Nachrichten aus der Darts-Welt! Nathan Aspinall hat am Samstag seine langjährige Partnerin Kirsty geheiratet.

Das Paar gab sich im englischen Cheshire das Ja-Wort. Die beiden sind bereits seit mehreren Jahren zusammen und Eltern von zwei Töchtern.

Darts: Viele Freunde auf Aspinalls Hochzeit

Zur Hochzeit von „The Asp“ kamen viele Darts-Stars und Freunde des Weltranglisten-15., unter anderem Luke Humphries: „Die Leute, die ich dabei haben möchte, kommen alle. Es werden wahrscheinlich etwa 20 Jungs aus der Darts-Szene da sein und natürlich all ihre Freunde und Familienangehörigen. Das wird ein fantastischer Tag“, hatte Aspinall im Vorfeld gesagt.

Einer jedoch fehlte: Dominator Luke Littler. Der 19-Jährige weilte zur Zeit der Hochzeit mit seiner Familie in Florida. Trotz der hohen Anzahl an Darts-Profis sollte der Sport an diesem Tag keine Rolle spielen.

„Meine Frau muss sich eine Menge Darts-Gerede anhören – so ist unser Leben“, sagte Aspinall. Der Engländer scherzte: „In meiner Rede werde ich wahrscheinlich erwähnen, dass Darts diese Hochzeit bezahlt hat.“

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