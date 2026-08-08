Darts-Star hat geheiratet

Moritz Pleßmann 08.08.2026 • 20:53 Uhr Schöne Nachrichten von Darts-Star Nathan Aspinall. Der Engländer heiratet seine langjährige Partnerin.

Schöne Nachrichten aus der Darts-Welt! Nathan Aspinall hat am Samstag seine langjährige Partnerin Kirsty geheiratet.

Das Paar gab sich im englischen Cheshire das Ja-Wort. Die beiden sind bereits seit mehreren Jahren zusammen und Eltern von zwei Töchtern.

Darts: Viele Freunde auf Aspinalls Hochzeit

Zur Hochzeit von „The Asp“ kamen viele Darts-Stars und Freunde des Weltranglisten-15., unter anderem Luke Humphries: „Die Leute, die ich dabei haben möchte, kommen alle. Es werden wahrscheinlich etwa 20 Jungs aus der Darts-Szene da sein und natürlich all ihre Freunde und Familienangehörigen. Das wird ein fantastischer Tag“, hatte Aspinall im Vorfeld gesagt.

Einer jedoch fehlte: Dominator Luke Littler. Der 19-Jährige weilte zur Zeit der Hochzeit mit seiner Familie in Florida. Trotz der hohen Anzahl an Darts-Profis sollte der Sport an diesem Tag keine Rolle spielen.