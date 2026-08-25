Luke Littlers Saisonpremiere endet vorzeitig

Maximilian Lotz 25.08.2026 • 21:15 Uhr Luke Littler nimmt in Leicester erstmals in dieser Saison an einem Players-Championship-Turnier teil. Der Weltmeister verpasst dabei den Turniersieg. Als bester Deutscher scheidet Martin Schindler nach großem Kampf aus.

Luke Littlers erster Auftritt bei einem Players-Championship-Turnier in diesem Jahr ist im Viertelfinale zu Ende gegangen. Der Weltmeister unterlag am Dienstag bei Players Championship 27 in Leicester Jermaine Wattimena mit 5:6. Mit einem 115er-High-Finish im Decider beendete der Niederländer die Partie zu seinen Gunsten und feierte später den Tagessieg.

Im Endspiel besiegte Wattimena seinen Landsmann Kevin Doets mit 8:6 und sicherte sich damit ein Preisgeld von 15.000 Pfund.

Littler hatte zuvor in der zweiten Runde den Deutschen Arno Merk mit 6:3 bezwungen. Im Achtelfinale hatte der 19-Jährige mit einem 6:0-Sieg gegen Chris Dobey noch ein Ausrufezeichen gesetzt, doch anschließend endete sein Lauf.

Schindler verpasst Achtelfinale knapp

Aus deutscher Sicht schnitt Martin Schindler am besten ab. Gegen Ex-Weltmeister Rob Cross verpasste „The Wall“ nur knapp den Einzug ins Achtelfinale. Schindler musste sich erst im Decider mit 5:6 geschlagen geben.

Ein bitteres Aus musste auch Gabriel Clemens hinnehmen. Der „German Giant“ nutzt in der zweiten Runde im Duell mit Peter Wright einige Matchdarts nicht und verlor mit 5:6 geschlagen. Auch Niko Springer kassierte in seinem Zweitrundenspiel gegen Joe Hunt im Decider eine Niederlage.

Aspinall sorgt für Highlight

Für Ricardo Pietreczko war ebenfalls in der zweiten Runde Endstation. „Pikachu“ musste sich mit 3:6 Cameron Menzies geschlagen geben. Die weiteren deutschen Teilnehmer Lukas Wenig, Marvin Kraft, Daniel Klose, Yorick Hofkens, Leon Weber, Kai Gotthardt und Dominik Grüllich mussten bereits in der ersten Runde die Segel streichen.