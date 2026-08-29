Mission Titelverteidigung von Niko Springer früh beendet

SPORT1 29.08.2026 • 15:38 Uhr Niko Springer verabschiedet sich bei der Hungarian Darts Trophy früh aus dem Turnier. Der Titelverteidiger muss sich einem Engländer geschlagen geben.

Die Mission Titelverteidigung von Niko Springer bei der Hungarian Darts Trophy ist in der zweiten Runde beendet. Der Mainzer musste sich dem englischen Weltranglisten-Zwölften Ryan Searle mit 4:6 in Legs geschlagen geben und schied damit bereits vor dem Achtelfinale aus dem Turnier in Budapest aus.

Der 26-jährige Springer war stark in das Event gestartet: Am Freitag hatte er den Niederländer Maik Kuivenhoven in der ersten Runde deutlich mit 6:1 bezwungen und dabei mit einem Average von 95,06 Punkten sowie einer Checkout-Quote von 40 Prozent überzeugt.

Vor Springer verabschiedete sich auch Schindler

Nach dem Erfolg hatte sich der Titelverteidiger zuversichtlich gezeigt: „Ich habe so viele schöne Erinnerungen daran, hierher zurückzukommen. Ich hatte ein breites Lächeln im Gesicht, weil ich so glücklich war, wieder hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, morgen zu spielen.“

Genau ein Jahr nach seinem sensationellen Turniersieg in Budapest, als er sich im vergangenen September überraschend den Titel gesichert hatte, reichte es für Springer aber letztlich nur für den Sprung in die zweite Runde.

Für den Engländer Searle hingegen geht es nun im Achtelfinale weiter, während sich das Teilnehmerfeld in Budapest bei einem mit insgesamt 230.000 Pfund dotierten Turnier weiter lichtet. Neben Springer war zuvor bereits der Deutsche Martin Schindler ausgeschieden.