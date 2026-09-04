Darts: Glanzauftritt von Springer - Duell mit Littler perfekt!

Erfolgreicher Auftakt von Niko Springer bei den Czech Darts Open. Der Mainzer gab sich in der ersten Runde am Freitagnachmittag keine Blöße und fertigte den Slowaken Martin Homola, der sein Debüt auf der European Tour feierte, im Schnelldurchlauf mit 6:0 in den Legs ab.
Springer macht Littler-Duell perfekt
Gerade einmal etwas mehr als neun Minuten dauerte das Match. Springer machte den Whitewash mit einem starken Drei-Dart-Average von 102,48 Punkten sowie einer Checkout-Quote von 54,55 Prozent perfekt.
Ein besonderes Highlight gelang dem „Meenzer Bub“ im dritten Leg: Dort checkte er 150 Punkte über zweimal Triple-19 und Doppel-18.
Darts: Springer bekommt es mit Luke Littler zu tun
In der zweiten Runde des European-Tour-Events trifft Springer am Samstag nun auf keinen Geringeren als Weltmeister Luke Littler. Der Engländer steigt wie die weiteren 15 gesetzten Spieler erst am Samstag ins Turnier ein.
Derweil ist mit Martin Schindler noch ein weiterer Deutscher in Prag am Start. Das Erstrundenmatch von „The Wall“ gegen den Waliser Robert Owen ist für Freitagabend um 20.30 Uhr angesetzt.
Im vergangenen Jahr gewann Luke Humphries die Czech Darts Open durch ein 8:5 im Finale gegen Josh Rock. Für „Cool Hand Luke“ war es bereits der dritte Titel bei seiner vierten Turnierteilnahme.