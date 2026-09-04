Darts heute live im TV und Stream: Czech Darts Open - Schindler und Springer gefordert

Die PDC European Tour macht vom 4. bis 6. September Station in Prag. Beim zwölften von insgesamt 15 Turnieren kämpfen insgesamt 48 Darts-Profis um den Titel.
Deutscher Darts-Coup in Prag?
Die 16 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste haben in der ersten Runde der Czech Darts Open ein Freilos und steigen erst am Samstag ins Turnier ein. Mit Niko Springer und Martin Schindler sind bereits am Freitag auch zwei Deutsche am Start.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Freitag die Czech Darts Open
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- Stream: DAZN, Pluto TV, PDC TV
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Die Czech Darts Open wird kostenlos über den DAZN Darts X Pluto TV Channel auf Pluto TV übertragen. Zudem bieten DAZN und PDC TV Streams an, jedoch ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, um diese empfangen zu können. SPORT1 ist live im Ticker mit dabei.
Czech Darts Open: Luke Humphries ist Titelverteidiger
Im Vorjahr gewann Luke Humphries die Czech Darts Open im Finale mit 8:5 gegen Josh Rock. Für „Cool Hand Luke“ war es bereits der dritte Titel bei seiner vierten Teilnahme am Turnier. Martin Schindler schaffte es als bester Deutscher in Runde drei.
Czech Darts Open heute live: Der Spielplan am Freitag
Nachmittags-Session, ab 13 Uhr:
- 13:00 Uhr: Cameron Menzies vs. Johan Engström
- 13:30 Uhr: Andrew Gilding vs. Qualifier 2
- 14:00 Uhr: Ryan Joyce vs. Kim Huybrechts
- 14:30 Uhr: William O’Connor vs. Qualifier 4
- 15:00 Uhr: Niko Springer vs. Martin Homola
- 15:30 Uhr: Kevin Doets vs. Ricky Evans
- 16:00 Uhr: Joe Cullen vs. Stephen Burton
- 16:30 Uhr: Callan Rydz vs. Cristo Reyes
Abend-Session, ab 19 Uhr:
- 19:00 Uhr: Luke Woodhouse vs. Connor Scutt
- 19:30 Uhr: Krzysztof Ratajski vs. Qualifier 3
- 20:00 Uhr: D. van Duijvenbode vs. M. Vandenbogaerde
- 20:30 Uhr: Martin Schindler vs. Rob Owen
- 21:00 Uhr: Daryl Gurney vs. Beau Greaves
- 21:30 Uhr: Rob Cross vs. Keane Barry
- 22:00 Uhr: Damon Heta vs. Qualifier 1
- 22:30 Uhr: Niels Zonneveld vs. Jeffrey de Graaf
Springer bestreitet sein Match gegen Martin Homola um circa 15 Uhr, Schindler ist am Abend gegen Rob Owen im Einsatz. Gespielt wird im Format „Best of 11 Legs“.
Czech Darts Open: So hoch ist das Preisgeld
- Sieger: 35.000 £ (ca. 40.950 €)
- Finalist: 15.000 £ (ca. 17.550 €)
- Halbfinale: 10.000 £ (ca. 11.700 €)
- Viertelfinale: 8.000 £ (ca. 9.360 €)
- Letzte 16: 5.000 £ (ca. 5.850 €)
- Letzte 32: 3.500 £ (ca. 4.095 €)
- Letzte 48: 2.000 £ (ca. 2.340 €)
- Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)
Bei der Czech Darts Open werden insgesamt rund 269.100 Euro Preisgeld ausgespielt. Der Sieger des Turniers erhält etwa 40.950 Euro. Wer sich den Turniersieg sichert, entscheidet sich am Sonntagabend im Finale ab 22:15 Uhr.