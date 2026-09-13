Wade beendet Durststrecke

James Wade gewinnt die Flanders Darts Trophy in Antwerpen. Der Engländer bestätigt seine herausragende Form und verpasst einem Kontrahenten sogar einen "Whitewash".

Darts-Profi James Wade hat zum ersten Mal seit zehn Jahren ein Turnier auf der European Tour gewonnen. „The Machine“ triumphierte am Sonntagabend bei der Flanders Darts Trophy in Antwerpen.

Im Finale setzte sich Wade gegen Ross Smith mit 8:4 in Legs durch. Dabei spielte der 43-Jährige 95,5 Punkte im Average, gepaart mit einer starken Doppelquote von 53,33 Prozent. Smith kam auf 94,82 Punkte im Average und traf 33,33 Prozent seiner Würfe auf die Doppel.

James Wade hat die Flanders Darts Trophy gewonnen James Wade hat die Flanders Darts Trophy gewonnen © IMAGO/Action Plus

Darts: Deutsche Starter früh ausgeschieden

Im Halbfinale war Wade gegen den Australier Damon Heta siegreich (7:4). Der Niederländer Danny Noppert bekam im Viertelfinale von Wade sogar einen „Whitewash“ (6:0) verpasst.

Die drei deutschen Starter Niko Springer, Gabriel Clemens und Martin Schindler waren allesamt am Samstag im Sechzehntelfinale ausgeschieden.

Es war der dritte European-Tour-Titel von Wade. Zuletzt konnte er 2016 beim European Darts Matchplay in Hamburg gewinnen.

Wade bestätigte damit seine bestechende Form. Ende August konnte er bereits das Australian Darts Masters gewinnen.