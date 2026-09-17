Promi-Koch soll Littler fit machen

Wird Luke Littler jetzt auch noch zum Modellathleten? Der englische Darts-Star arbeitet mit einem Chefkoch zusammen, um noch fitter zu werden.

Es gibt Sportarten, bei denen jedes überflüssige Pfund zu viel sein kann, um Top-Leistungen zu bringen. Luke Littler hat jedoch das Glück, dass der Darts-Sport nicht unbedingt in diese Kategorie fällt. Ein gesunder Lebensstil ist jedoch für jeden professionellen Sportler von Vorteil. Dementsprechend ist Luke Littler dabei, seine Ernährung umzustellen und hat sich dabei qualifizierte Unterstützung ins Team geholt.

Dabei handelt es sich um den bekannten Chefkoch Jaedon Kay. Zu den Klienten des Briten zählen unter anderem mehrere Spieler von Manchester United, Littlers Lieblingsklub. Zudem hat Kay über 44.000 Follower auf Instagram. Dort postete er auch ein Bild, auf dem er dem Darts-Star ein Menü ins Auto reicht.

Littler ist bekennender Fast-Food-Fan, weshalb Burger und Döner in der Vergangenheit meist weit oben auf seiner persönlichen Speisekarte standen. Mit Kay an seiner Seite dürfte das anders aussehen. Anstelle von Kalorienbomben sollen gesunde Speisen und viele Vitamine den Briten sättigen und fit machen.

Luke Littler setzt auf Vitamine statt Fast Food

Dafür investiert Littler laut Angaben der britischen Zeitung The Sun rund 150 Pfund (ca. 175 Euro) wöchentlich in die Dienste des Koches. Als ist das natürlich locker zu stemmen.

Bereits vor einiger Zeit hatte Littler begonnen, die überflüssigen Pfunde abzutrainieren. So berichtete er, dass er bereits zwölf Kilogramm abgenommen habe, um seine Ausdauer bei langen Matches zu verbessern. Die Zeiten, in denen der Engländer seine Siege mit Döner und Limo feiert, scheinen definitiv vorbei zu sein.

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Der Konkurrenz kann da nur angst und bange werden. Trotz seiner Fast-Food-Vorliebe hat der erst 19 Jahre alte Littler die letzten Jahre klar dominiert und bei den letzten beiden Weltmeisterschaften den Titel geholt. Man kann nur erahnen, wie gut „The Nuke“ werden kann, wenn er noch fitter die Bühne betritt.