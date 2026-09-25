Der Darts-Weltverband PDC baut seinen Turnierkalender weiter aus. 2027 wartet nicht nur eine historische Premiere in Frankreich, sondern auch ein neues Event in Österreich.

Die Professional Darts Corporation (PDC) hat ihren Kalender für das Jahr 2027 veröffentlicht und dabei gleich zwei Neuerungen präsentiert. Erstmals wird die European Tour in Frankreich Halt machen, zudem feiert mit den European Open ein neues Turnier seine Premiere.

Das erste PDC-European-Tour-Event auf französischem Boden steigt vom 19. bis 21. März in Lievin. Die historische Station ist das vierte von insgesamt 15 European-Tour-Turnieren der Saison und folgt auf die Veranstaltungen in Kiel, Krakau und Riesa.

Premiere in Salzburg verkündet

Eine weitere Neuerung wartet im Juni: Vom 18. bis 20. Juni werden erstmals die European Open in Salzburg ausgetragen. Das neue Dreitagesturnier findet unmittelbar nach dem World Cup of Darts in Frankfurt (10. bis 13. Juni) statt.

Zu den weiteren Höhepunkten zählen das World Matchplay in Blackpool (17. bis 25. Juli), der World Grand Prix in Leicester (27. September bis 3. Oktober) sowie die auf sechs Tage erweiterte European Championship in Dortmund, die vom 26. bis 31. Oktober stattfindet. Den Abschluss des Jahres bildet wie gewohnt die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. Für das wichtigste Turnier des Jahres 2027 gab es jedoch noch keine Terminierung.

Fest steht aber: Die Premier League beginnt am 4. Februar in Glasgow und führt über 17 Spieltage durch Großbritannien und Europa. Das Finale steigt am 27. Mai in der Londoner O2 Arena. Die European Tour startet bereits vom 12. bis 14. Februar in Kiel.

DEINE MEINUNG

Frankreich-Premiere als Meilenstein

PDC-Geschäftsführer Matt Porter sieht die Erweiterung des Kalenders als Zeichen des anhaltenden Wachstums. „Die European Tour erstmals nach Frankreich zu bringen, ist eine spannende Entwicklung für uns. In den vergangenen Jahren ist die Serie stetig in neue Märkte gewachsen, und wir freuen uns auf unseren Besuch in Lievin im März“, sagte er.

Neben den neuen Stationen kehrt die European Tour auch an etablierte Austragungsorte in Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei, Belgien, der Schweiz, Ungarn und den Niederlanden zurück. Nach der Sommerpause werden unter anderem Turniere in Leverkusen, Bratislava, Gent, Basel, Budapest und Maastricht ausgetragen.

Diese Turniere zeigt SPORT1 exklusiv im Free-TV

Auch SPORT1 bietet weiterhin geballte Darts-Action! Folgende Turniere sind ab 2027 exklusiv im Free-TV auf SPORT1 zu sehen:

Premier League Darts

Grand Slam of Darts

World Masters

UK Open

World Grand Prix

Players Championship Finals

German Open

World Series Finals

Vier Events der PDC World Series

Vier Events der PDC European Tour (exkl. German Darts Grand Prix)

Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt.