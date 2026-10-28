Zoff nach Match-Ende! Sogar der Referee greift ein

Charlie Manby gewinnt Players Championship 31 in Den Bosch. Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Dominik Grüllich erreichen das Achtelfinale.

Charlie Manby hat bei Players Championship 31 in Den Bosch seinen ersten PDC-Senioren-Titel gefeiert. Der 21-jährige Engländer setzte sich am Mittwoch im Finale deutlich mit 8:2 gegen Maik Kuivenhoven durch und kassierte 15.000 Pfund Preisgeld.

Kuivenhoven verpasste trotz eines starken Turnierlaufs auch bei seinem zweiten Finalauftritt des Jahres seinen ersten Titel auf der Pro Tour.

Charlie Manby gewann seinen ersten Titel Charlie Manby gewann seinen ersten Titel © IMAGO/Pro Sports Images

Manby dominierte das Endspiel von Beginn an und zog auf 5:0 davon. Der Engländer beendete die Partie mit einem Average von 99,72 Punkten, Kuivenhoven kam auf 84,76. Auf dem Weg zu seinem Premieren-Coup hatte Manby unter anderem Beau Greaves im Halbfinale mit 7:5 ausgeschaltet.

Starke Vorstellung gegen deutschen Darts-Profi

Seine stärkste Vorstellung gelang ihm im Achtelfinale: Gegen Dominik Grüllich spielte er beim 6:3 einen Average von 112,16 Punkten.

Grüllich hatte zuvor mit Siegen über Levy Frauenfelder, Michael Smith und James Hurrell erstmals in dieser Saison die Runde der letzten 16 eines Players-Championship-Turniers erreicht. Gegen Manby hielt der Deutsche mit einem 96,30er-Average zwar dagegen, musste sich der hohen Qualität seines Gegners aber geschlagen geben.

Martin Schindler schaffte ebenfalls den Sprung ins Achtelfinale und sammelte wichtige Preisgeld-Ranglistenpunkte im Rennen um die Players Championship Finals.

Schindler überzeugt, aber fliegt raus

Nach einem 6:2 gegen Max Hopp und einem 6:0 inklusive 170er-Checkout gegen Oskar Lukasiak setzte sich Schindler auch mit 6:4 gegen Brendan Dolan durch. Gegen Jeffrey de Graaf war für den Deutschen nach einem 4:6 Endstation, obwohl Schindler mit 94,29 Punkten im Schnitt überzeugte.

Ricardo Pietreczko erreichte durch Erfolge gegen Nick Kenny, Richard Veenstra und Danny Noppert ebenfalls die letzten 16. Gegen Noppert spielte der Deutsche beim klaren 6:1 einen Average von 99,75 Punkten. Im Achtelfinale unterlag Pietreczko Mike De Decker jedoch mit 4:6.

Kevin Doets besiegte derweil wie bei der European Championship Michael van Gerwen und unterlag erst im Viertelfinale Beau Greaves nach einem hochklassigen 5:6.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.