Darts: Schindler knüpft an starken EM-Lauf an

Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Dominik Grüllich kommen beim Players Championship 31 unter die Top-16. Dem Spanier Cristo Reyes gelingt ein 9-Darter.

Nach seinem sensationellen Lauf bis ins Finale bei der European Championship am vergangenen Wochenende in Dortmund konnte Martin Schindler am Mittwoch an seine starke Leistung anknüpfen. Beim Players Championship 31 im niederländischen Den Bosch ist die deutsche Nummer eins bis unter die Top-16 gekommen.

Dort hatte er dann mit 4:6 in Legs das Nachsehen gegen den Schweden Jeffrey De Graaf. Auf Schindlers Weg ins Achtelfinale setzte er sich zunächst in der 1. Runde im deutschen Duell gegen Max Hopp mit 6:2 durch. Im Anschluss verpasste der Strausberger dem Schweden Oskar Lukasiak einen Whitewash. In der 3. Runde spielte Schindler beim 6:4 gegen Brendan Dolan einen Average von knapp über 100 Punkten.

Martin Schindler kommt beim Players Championship 31 unter die Top-16 Martin Schindler kommt beim Players Championship 31 unter die Top-16 © IMAGO/Action Plus

Viele Deutsche scheiden in der ersten Runde aus

Mit ihm kamen zwei weitere Deutsche ins Achtelfinale: Ricardo Pietreczko und Dominik Grüllich. Für beide war dann aber ebenfalls Schluss, „Pikachu“ verlor gegen Mike De Decker (4:6) und Grüllich gegen Charlie Manby (3:6).

Aus deutscher Sicht war nach der ersten Runde für Leon Weber (2:6 vs. Adam Leek), Max Czerwinski (2:6 vs. Niall Culleton), Arno Merk (5:6 vs. Adam Gawlas), Marvin Kraft (3:6 vs. Lukasiak), Lukas Wenig (3:6 vs. Mario Vandenbogaerde), Gabriel Clemens (3:6 vs. Viktor Tingstrom) und Hopp (2:6 vs. Schindler) Schluss. Immerhin in die zweite Runde kamen Niko Springer (4:6 vs. De Decker) und Daniel Klose (2:6 vs. Tingstrom).

Das große Highlight des Tages gelang Cristo Reyes, der Spanier warf in seinem ersten Spiel des Tages gegen Cor Dekker einen 9-Darter. Reyes kam im Anschluss bis in die 3. Runde und hatte dann gegen Michael van Gerwen (5:6) das Nachsehen.