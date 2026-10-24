Darts heute live: Darts-EM im Free-TV & Livestream – mit Schindler und Littler

Die Achtelfinals stehen an! Am dritten Tag der Darts-EM in Dortmund ruht die letzte deutsche Hoffnung auf Martin Schindler. SPORT1 zeigt die Spiele live im Free-TV und im Stream.

Die erste Runde der Darts-EM in Dortmund ist vorbei und schon am Samstag geht es mit geballter Action weiter. Am dritten Tag stehen in der Westfalenhalle die Achtelfinals an. Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick vor allem auf Martin Schindler.

Die deutsche Nummer eins setzte sich in einem emotionalen Match gegen den Niederländer Wessel Nijman mit 6:5 durch. „The Wall“ trifft in der Abendsession mit Jermaine Wattimena wieder auf einen Niederländer (ab ca. 20.15 Uhr). Raus dagegen ist Niko Springer. Der „Meenzer Bub“ verlor gegen einen starken Jonny Clayton aus Wales, schien allerdings auch nicht komplett fit gewesen zu sein.

Martin Schindler ist am Samstag bei der Darts-EM gefordert Martin Schindler ist am Samstag bei der Darts-EM gefordert © IMAGO/Action Plus

Darts heute live: So können Sie Tag 3 der European Championship mit Schindler verfolgen

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Für Spektakel sorgte einmal mehr Weltmeister und Wunderkind Luke Littler. Der 19-Jährige startete bei der Mission, seinen ersten EM-Titel zu gewinnen (das einzige Major-Turnier, welches er noch nicht gewonnen hat), furios und spielte zeitweise einen Average von über 115 Punkten. „The Nuke“ trifft in der späten Session auf seinen Landsmann Nathan Aspinall.

Darts-EM: 9-Darter-Held kehrt zurück

Die Nachmittagssession eröffnen Cameron Menzies und Gerwyn Price (ab 13.15 Uhr), die beide bereits am Donnerstag in das Turnier eingestiegen sind. Dort hatte auch Luke Woodhouse gespielt und die Dortmunder Westfalenhalle gleich im ersten Spiel mit einem 9-Darter verzückt. Er trifft auf den Australier Damon Heta.

Anders als noch in der ersten Runde wird im Achtelfinale im Format „Best of 19 Legs“ gespielt. Jetzt werden nicht mehr sechs Legs zum Sieg benötigt, sondern zehn. Für den Einzug ins Viertelfinale winken 35.000 Pfund Preisgeld. Der Sieger erhält in diesem Jahr erstmals 150.000 Pfund Prämie.

Spielplan der European Championship am Samstag

Nachmittagssession (ab 13.15 Uhr):

Cameron Menzies – Gerwyn Price (ab 13.15 Uhr)

Stephen Bunting – Kim Huybrechts (ab ca. 14.15 Uhr)

Ross Smith – Damon Heta (ab ca. 15.15 Uhr)

Gian van Veen – Luke Woodhouse (ab ca. 16.15 Uhr)

Abendsession (ab 19.15 Uhr):