Martin Schindler zieht bei der Darts-EM ins Achtelfinale ein. Im entscheidenden Moment ist die deutsche Nummer eins voll da und stellt ihr ganzes Können unter Beweis.

Die Erleichterung stand Martin Schindler ins Gesicht geschrieben, dann brüllte er die pure Freude aus sich heraus: Deutschlands Nummer eins hat ihr Auftaktmatch bei der Darts-EM in Dortmund denkbar knapp gegen den Niederländer Wessel Nijman mit in Legs gewonnen!

Was der Sieg für Schindler bedeutete, war unschwer zu erkennen. Der Straußberger ließ seinen Emotionen freien Lauf. Mit seinen Fingern deutete er symbolisch auf seinen Kopf, sich seiner mentalen Stärke voll bewusst. Die Fans jubelten ekstatisch.

Martin Schindler ist bei der Darts-EM ins Achtelfinale eingezogen Martin Schindler ist bei der Darts-EM ins Achtelfinale eingezogen © IMAGO/Jan Huebner

Darts: Schindler beweist Nervenstärke

Im Decider bewies Schindler Nervenstärke und checkte 80 Punkte (Single 20, Single 20, Double 20) zum Match, als es darauf ankam. Nach einem schwierigen Jahr konnte man Schindler anmerken, wie wichtig dieser Sieg für ihn war.

„The Wall“ spielte letztlich 93,34 Punkte im Average und hatte eine starke Checkout-Quote von 54,55 Prozent. Bei Nijman waren es 89,53 Punkte im Average, gepaart mit einer Doppelquote von 25 Prozent.

Im Achtelfinale trifft Schindler auf Jermaine Wattimena (Niederlande).

Zuvor war Niko Springer ausgeschieden. Er verlor gegen den Waliser Jonny Clayton mit 3:6.

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