SPORT1-Experte Max Hopp freut sich über das Comeback von Phil Taylor. Er traut der Darts-Legende noch einiges zu und hat eine spannende These zu den Hintergründen seiner Rückkehr.

Max Hopp hat die Comeback-Ankündigung von Darts-Ikone Phil Taylor positiv bewertet. „Ich finde es spannend“, sagte der 30-Jährige im Gespräch mit SPORT1. „In erster Linie kann sich der Darts-Fan freuen, dass er Phil Taylor noch mal sieht. Das haben sich ja einige gewünscht. Das, was lange Zeit als unvorstellbar galt, tritt jetzt ein: Phil Taylor wird noch mal auf einer Bühne vor Live-Kameras Darts spielen.“

Der 66-jährige Taylor hatte am Dienstag angekündigt, Ende November beim Team-Wettbewerb der MODUS Super Series im englischen Portsmouth an der Seite seines englischen Landsmannes Adrian Lewis wieder ans Oche treten zu wollen.

Max Hopp (l.) und Phil Taylor bei einem Showturnier 2017 Max Hopp (l.) und Phil Taylor bei einem Showturnier 2017 © IMAGO/Funke Foto Services

Hopp bezeichnete es als eine „sehr positive Geschichte“ und verwies auf die vielen Titel des 16-maligen Weltmeisters. „Das ist als wenn du ein Leben lang hart gearbeitet hast und dann in Rente bist, dann fällt dir irgendwann die Decke auf den Kopf. Dann brauchst du einfach irgendwann mal wieder das Feeling, auf der Bühne zu sein. So schätze ich Phil nach all den Jahren, in denen ich ihn kennenlernen durfte, ein, dass er das für sich persönlich auch ein bisschen braucht, um für sich dann irgendwann einen finalen versöhnlichen Abschluss zu finden.“

Max Hopp: „Taylor war schon immer ein Arbeitstier“

Doch zuvor will er auf der Bühne nochmals zeigen, was er noch drauf hat. Ein eventuelles Scheitern des Altmeisters, der vor mehr als acht Jahren seine Profi-Karriere beendet hatte, schließt Hopp aus. „Er würde es nicht machen, wenn er sich nicht bereit fühlt. Er wird schon etwas länger, als wir alle vermuten, trainieren. Ich habe aus verlässlichen Kreisen gehört, dass er in den letzten Wochen immer mal eine Stunde gemacht hat.“

Hopp ist davon überzeugt, dass „The Power“ nichts verlernt hat. „Ich traue ihm einiges zu. Taylor war schon immer ein Arbeitstier“, sagte er und lieferte weitere mögliche Gründe für Taylors Motivation: „Ich glaube, er wird viele Spiele gesehen haben und auch diesen Hype um Luke Littler.“

DEINE MEINUNG

Hopp mit spannender These zu Taylors Comeback

Seiner Meinung nach steckt aber auch noch etwas anderes hinter Taylors Rückkehr. „Wenn man in der Historie zurückschaut, weiß man, dass 2007 das legendäre Finale zwischen Taylor und (Raymond) van Barneveld stattgefunden hat, das beide richtig bekannt gemacht hat. Nächstes Jahr haben sie 20-Jähriges und Barney hat auch angekündigt, dass er nicht mehr lang machen wird.“

Hopp könne sich sehr gut vorstellen, „dass die beiden den einen oder anderen Showdown Taylor gegen Barney geplant haben und dass das einer der Beweggründe ist, warum er noch mal die Pfeile in die Hand nimmt.“

Der „Maximizer“, der sich im September zum zehnten Mal für die WM im Alexandra Palace qualifizierte, ging sogar noch einen Schritt weiter: „Ich glaube, wenn er sich gegen Barney warmgespielt hat, wird er Luke Littler für ein großes Duell fordern. Das könnte dann eventuell ‚the GOAT gegen the Nuke‘ heißen.“