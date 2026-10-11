Humphries im Finale entzaubert: Clayton-Show in Basel

Im Finale der Swiss Darts Trophy entscheidet die bessere Doppelquote über den Titel. Mensur Suljovic legt einen starken Lauf hin.

Jonny Clayton hat die Swiss Darts Trophy 2026 gewonnen. Der Waliser setzte sich im Finale des vorletzten Turniers der European Tour mit 8:4 in Legs gegen Luke Humphries durch.

Beide Spieler glänzten mit einem Drei-Dart-Average von knapp unter 102 Punkten – den Unterschied machte die Doppelquote. Während Humphries lediglich 22,22 Prozent seiner Checkout-Versuche versenkte, zeigte sich Clayton mit 61,54 Prozent eiskalt.

Jonny Clayton (l.) entzauberte Luke Humphries im Finale der Swiss Darts Trophy Jonny Clayton (l.) entzauberte Luke Humphries im Finale der Swiss Darts Trophy © IMAGO/Pro Sports Images

Für den 52-Jährigen war es der vierte Titel auf der European Tour. Durch seinen ersten Turniergewinn des Jahres sackte er auch die Qualifikation für den Grand Slam of Darts (ab 14. November LIVE im TV auf SPORT1) ein.

Humphries stoppt Suljovics Siegeszug

Zuvor hatte „The Ferret“ Gian van Veen im Halbfinale mit 7:4 bezwungen. Dort hatte Humphries den überraschenden Siegeszug von Mensur Suljovic gestoppt, der zuvor Michael van Gerwen, Ross Smith und Dirk van Duijvenbode nach Hause geschickt hatte.

Für die beiden deutschen Starter Martin Schindler und Niko Springer war in Runde zwei Endstation. Schindler unterlag am Samstag Tom Bissell mit 4:6, Springer zog gegen van Veen mit 0:6 den Kürzeren.

Am kommenden Wochenende geht es in Maastricht mit dem letzten von 15 Events der European Tour weiter, ehe am letzten Oktoberwochenende in Dortmund die European Darts Championship (ab 22. Oktober LIVE im TV auf SPORT1) – das Finalturnier der Tour, das als Major gewertet wird – steigen.