Schadet Luke Littler sich selbst?

Luke Littler polarisiert inzwischen wie kaum ein anderer Dartsprofi. Nach mehreren Arroganzanfällen bekam der Teenager zuletzt Pfiffe und Buhrufe zu spüren, diese drohen ihm auch bei der EM in Dortmund.

Luke Littler ging lieber zum Boxen. Während sich die Konkurrenz für die EM in Dortmund einwarf, schwänzte der Darts-Weltmeister die Generalprobe in den Niederlanden und schaute beim Kampf des britischen Schwergewichtsstars Daniel Dubois in London vorbei. Auf die nächsten Anfeindungen hatte Littler schlicht keine Lust, sein Heldenstatus als umjubeltes Wunderkind hat Risse erlitten.

„Es hat einfach keinen Sinn, dass ich anreise und meine Zeit verschwende, während ich ausgebuht werde“, hatte Littler zuletzt geschimpft und einen Boykott angekündigt. Bei den World Series Finals in Amsterdam Ende September war dem 19-Jährigen der Zorn der Zuschauer entgegengeschlagen – nicht zum ersten Mal.

Luke Littlers Auftritte in Deutschland wurden in der jüngeren Vergangenheit von Pfiffen begleitet Luke Littlers Auftritte in Deutschland wurden in der jüngeren Vergangenheit von Pfiffen begleitet © IMAGO/Action Plus

Also zog Littler Konsequenzen, das letzte Turnier der European Tour in Maastricht am vergangenen Wochenende ließ er sausen.

Littler spielt „ausnahmsweise“ in Deutschland

In der Dortmunder Westfalenhalle steht Littler wieder am Oche. Ab Donnerstag (19 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) wird dort das Saisonfinale der European Tour ausgespielt. Littler startet am Freitag gegen den Iren William O’Connor ins Turnier. In seiner Sammlung fehlt dieser Majortitel noch, als einziger neben dem Sieg bei den European Open in Salzburg, die im kommenden Jahr erstmals ausgetragen werden.

Der Titelhunger ist vermutlich einer der wenigen Gründe für Littlers Gastspiel in Deutschland. Turnierteilnahmen hierzulande sind zu einer Ausnahme geworden, die macht er meist für große oder lukrative Events: neben der Premier-League-Station in Berlin, der Team-WM in Frankfurt oder ebenjener EM auch für eine Gala in Köln kurz vor der WM im Dezember.

DEINE MEINUNG

Auf die sechs deutschen Turniere der European Tour in diesem Jahr verzichtete Littler.

Immer wieder Pfiffe und Buhrufe

Den Ursprung hat sein kleiner Boykott in München. Bei einem Turnier der European Tour im vergangenen Jahr wurde Littler derart ausgepfiffen, dass ihm schlicht die Lust verging. Es folgten ähnliche Erfahrungen, wie zuletzt in Amsterdam. Die Fans wollen die unantastbare Nummer eins gerne verlieren sehen – und Littler nimmt das persönlich.

In seiner Heimat erfährt der zweimalige Weltmeister zwar noch viel Liebe, aber auch dort ist er nicht mehr unumstritten. Mehrere Arroganzanfälle wie verhöhnende Gesten gegenüber Gegnern überschatten das Bild des Teenagers, der die Dartswelt so sensationell eroberte.

Moltke: „Verhalten wird Litler schaden“

„Es wird ihm auf Dauer mehr schaden, als dass es ihm einen Gefallen tut“, sagt Werner von Moltke, Geschäftsführer der PDC Europe im Gespräch mit der Nachrichtenagentur SID: „Wenn jemand Multimillionär ist oder ein privilegiertes Leben führt und sich dann recht empfindlich zeigt, ist das nie hilfreich. Da erwartet man, dass die ein bisschen was aushalten können.“

Derzeit hat Littler aber einen ähnlichen Ruf, wie ihn Gerwyn Price einmal hatte: als kontroverser Bad Boy der Szene.

„Ich will einfach nur Darts spielen – und natürlich Autogramme geben“, beteuerte Littler zuletzt. könnten ihm die nächsten Pfiffe in die Quere kommen.