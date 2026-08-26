Nächste Enttäuschung für Luke Littler

Luke Littler hat auch im zweiten Anlauf einen Triumph bei der Players Championship verpasst. Bei der 28. Auflage am Mittwoch in Leicester scheiterte der Weltmeister im Halbfinale mit 4:7 an Brendan Dolan. Tags zuvor war der 19-Jährige bei seiner Saisonpremiere in der Players-Championship-Turnierserie im Viertelfinale ausgeschieden.
Nächste Enttäuschung für Littler
Den Tagessieg schnappte sich Luke Humphries. Beim 8:6-Erfolg im Endspiel gegen Dolan sicherte sich „Cool Hand Luke“ mit einem 12-Darter seinen insgesamt siebten Players-Championship-Titel.
Darts: Littler entgeht frühzeitigem Aus
Am Mittwoch wäre für „The Nuke“ fast schon in der zweiten Runde Endstation gewesen. Gegen Benjamin Pratnemer überstand Littler beim Stand von 3:5 sechs Matchdarts gegen sich und rettete sich schließlich im Decider ins Sechzehntelfinale. Das dortige Duell mit der deutschen Nummer eins Martin Schindler entschied der Weltranglistenerste daraufhin deutlich mit 6:1 zu seinen Gunsten.
Aus deutscher Sicht drang einzig Ricardo Pietreczko ebenfalls bis in die Runde der besten 32 vor. Dort musste sich „Pikachu“ aber Karel Sedlacek mit 4:6 geschlagen geben. Für Arno Merk war in der zweiten Runde Ex-Weltmeister Michael van Gerwen (3:6) eine Nummer zu groß.
Die weiteren deutschen Starter Gabriel Clemens (3:6 gegen Christopher Wickenden), Niko Springer (4:6 gegen Raymond van Barneveld), Leon Weber (0:6 gegen Danny Noppert), Kai Gotthardt (5:6 gegen Samuel Price), Lukas Wenig (4:6 gegen David Sharp), Daniel Klose (5:6 gegen Maik Kuivenhoven), Yorick Hofkens (4:6 gegen Brendan Dolan), Dominik Grüllich (3:6 gegen Benjamin Pratnemer) und Marvin Kraft (2:6 gegen Richard Veenstra) schieden bereits in der ersten Runde aus.