Luke Littler geschlagen! Fallon Sherrock gewinnt Mega-Event

Fallon Sherrock gewinnt das Mega-Event von Luke Littler. Die Engländerin setzt sich im 15. Spiel beeindruckend durch und kassiert das Mega-Preisgeld ab.

Luke Littler ist schlagbar! Darts-Queen Fallon Sherrock hat den zweimaligen Weltmeister bei seinem Mega-Event „Beat Luke Littler“ auf Netflix in einem Leg geschlagen und sich damit das Preisgeld von 501.000 Pfund (rund 600.000 Euro) gesichert.

Die Engländerin setzte sich im 15. Match des Abends gegen Littler in insgesamt 15 Darts durch. Im Duell um den Anwurf behielt sie die Nerven und erspielte sich somit den ersten kleinen Vorteil. Bei 223 Punkten Rest ließ sie auf die ersten guten Würfe zum perfekten Zeitpunkt eine 180 folgen und hatte so noch 43 Punkte stehen.

Fallon Sherrock gewann das Mega-Event gegen Luke Littler Fallon Sherrock gewann das Mega-Event gegen Luke Littler © IMAGO/Pro Sports Images

So rang Fallon Sherrock den Weltmeister Luke Littler nieder

Über die einfache 3 stellte sie sich die Doppel-20, die sie im ersten Versuch noch verfehlte. Doch der zweite Pfeil steckte dann mitten im Doppelfeld und bescherte ihr das gigantische Preisgeld. Littler hatte noch 142 Punkte Rest.

„Das ist der Wahnsinn. Ehrlich gesagt, ich kann gar nicht in Worte fassen, was das für mich bedeutet. Mein Sohn ist das erste Mal bei einem Darts-Turnier und hat mich gewinnen sehen. Es war ein großartiger Moment, an den ich mich für immer erinnern werde. Ich bin im Moment wirklich stolz auf mich“, freute sich eine glückliche Sherrock im Siegerinterview mit Moderator und Fußball-Legende Gary Lineker.

Besonders irre: Die 32-Jährige gewann mit nur einem Leg etwa doppelt soviel Preisgeld wie in ihrer gesamten Karriere zusammen. Berichten zufolge erspielte sie sich durch Darts in den letzten Jahren zwischen 240.000 und 280.000 Pfund. Der größte Triumph war ihr sensationeller Lauf bei der Darts-WM 2020, als sie als erste Frau der Geschichte einen Mann beim wichtigsten Turnier der PDC schlagen konnte. Sie kam bis in die 3. Runde und kassierte dafür 25.000 Pfund.

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Sherrock schlägt Deutschen im Fan-Voting

„Brillant. Genau das musste jemand schaffen: Das Bullseye treffen und es in 15 Darts schaffen – und genau das hat Fallon getan. Weltklasse“, lobte Littler.

Die „Queen of the Palace“ war dabei erst über ein Fan-Voting überhaupt ans Oche getreten. Sie setzte sich in der Abstimmung deutlich gegen den Deutschen Jarod Becker durch.

75 % der Zuschauer auf Netflix stimmten für sie ab – eine Chance, die sie direkt nutzte. Anschließend endete die Sendung sofort, die anderen Herausforderer kamen nicht mehr zum Einsatz. Littler kann sich allerdings eine zweite Ausgabe des Events durchaus gut vorstellen. „Ich habe jeden Augenblick davon genossen. Es war toll. Vielleicht, Netflix, können wir das nächstes Jahr wiederholen“, sagte er zum Abschluss.

Littler gewinnt 14 Partien in Folge

Zuvor hatte Littler insgesamt 14 Partien gewonnen und war dabei kaum in Bedrängnis gekommen. Lediglich Pearse Mackle hatte im achten Spiel einen Dart auf Doppel. Der Ire verpasste jedoch seinen Wurf auf das Bullseye und damit die Möglichkeit, sich das Preisgeld zu holen.

Sherrock ist weiterhin die einzige Frau, die bei einer PDC-Weltmeisterschaft einen Mann besiegen konnte und sorgte nun auch am Freitagabend gegen Littler für die entscheidende Überraschung.