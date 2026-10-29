Chris Dobey gewinnt die Players Championship 32 und schlägt im Finale einen Überraschungsmann. Aus deutscher Sicht kann Ricardo Pietreczko glänzen, während einem Trio jeweils ein 9-Darter gelingt.

Chris Dobey hat die Players Championship 32 in Den Bosch gewonnen und damit seinen dritten Titel in diesem Jahr auf der PDC-ProTour eingefahren. Der Engländer setzte sich am Donnerstag im Finale mit 8:4 in den Legs gegen seinen relativ unbekannten Landsmann Tommy Morris durch – und verhinderte damit eine große Überraschung. Zuvor hatte Dobey in dieser Saison bereits die dritte und die neunte Ausgabe der Players Championship für sich entschieden.

Dobey legte im Endspiel einen Start nach Maß hin und erspielte sich schnell eine 3:0-Führung. Morris meldete sich mit einem 14-Darter zum 1:3 zurück, ehe fünf Anwurflegs in Folge an den jeweiligen Werfer gingen. Im zehnten Leg gelang Dobey dann mit einem 14-Darter das entscheidende Break zum 7:3. Morris verkürzte zwar noch einmal, doch Dobey machte mit einem 12-Darter den 8:4-Triumph perfekt.

Chris Dobey fuhr seinen dritten Tagessieg ein Chris Dobey fuhr seinen dritten Tagessieg ein © IMAGO/Action Plus

Überraschungsmann stoppt van Gerwen und Smith

Für Morris, der noch keinen Titel in seiner Vita stehen hat, war es trotz der Finalniederlage ein besonderer Turniertag: Er bezwang Mervyn King, Kim Huybrechts, Michael van Gerwen, Charlie Manby, Michael Smith und Scott Williams.

Durch seinen Endspiel-Einzug hat der Engländer seine Chancen auf die Teilnahme an den Players Championship Finals deutlich verbessert, nachdem er sich über die Challenge Tour Order of Merit bereits erstmals für die Darts-WM qualifiziert hatte.

Bester Deutscher: Pietreczko sorgt für Furore

Bester Deutscher am Donnerstag war Ricardo Pietreczko. „Pikachu“ glänzte in der zweiten Runde gegen Dave Chisnall (6:3) und im Achtelfinale gegen Wessel Nijman (6:5) jeweils mit einem Drei-Dart-Average von über 100 Punkten. Im Viertelfinale war er beim 0:6 gegen Scott Williams dann aber chancenlos.

Für alle anderen Deutschen war spätestens in der Runde der Top 32 Schluss. Auch Martin Schindler, der am Sonntag noch sensationell ins Finale der Darts-EM eingezogen war und am Mittwoch das Achtelfinale erreicht hatte, zog dort mit 4:6 gegen William O’Connor den Kürzeren.

DEINE MEINUNG

Drei perfekte Legs an einem Tag

Für zusätzliche Höhepunkte sorgten Tom Sykes, Bradley Brooks und Wesley Plaisier, denen jeweils ein 9-Darter gelang.

Die ProTour-Saison endet mit Players Championship 33 und 34 in Leicester, wo auch das Teilnehmerfeld für die Players Championship Finals in Minehead komplettiert wird.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.