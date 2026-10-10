Swiss Darts Trophy live bei SPORT1 im Free-TV und im Livestream

Im Darts-Kalender steht die Swiss Darts Trophy auf dem Programm. Zwei Deutsche und zahlreiche Stars gehen an den Start - SPORT1 überträgt live.

Das vorletzte Turnier der PDC European Tour geht in die zweite Runde: Am Samstag sind gleich zwei deutsche Stars bei der Swiss Darts Trophy vertreten. SPORT1 zeigt die Partien live und kostenlos im Free-TV und im Livestream.

Niko Springer konnte sich in der ersten Runde souverän mit 6:1 gegen Lokalmatador Roman Wellinger durchsetzen und trifft um 22:00 Uhr auf Vize-Weltmeister Gian van Veen. Martin Schindler hat sich als 15. der Pro-Tour-Rangliste direkt für die zweite Runde qualifiziert und tritt um 14:30 Uhr gegen Tom Bissell an.

Martin Schindler tritt bei der Swiss Darts Trophy an Martin Schindler tritt bei der Swiss Darts Trophy an © IMAGO/Action Plus

Swiss Darts Trophy: So verfolgen Sie das Turnier live:

Titelverteidiger ist Stephen Bunting, der 2025 im Finale Luke Woodhouse mit 8:3 besiegte. Als Nummer eins gesetzt ist der Weltranglistenzweite Luke Humphries.

Positive Erinnerungen für Schindler – Mammutaufgabe für Springer

Schindler hatte in der ersten Runde ein Freilos. Sein kommender Gegner Tom Bissell setzte sich in der ersten Runde knapp gegen Joe Cullen durch (6:5).

Schindler hat positive Erinnerungen an die St. Jakobshalle in Basel. 2024 konnte er das Turnier gewinnen. Auch im letzten Jahr gelang dem 30-Jährigen Großes. Damals ging die Reise bis ins Achtelfinale, mit dem Ergebnis schaffte es Schindler als erster Deutscher überhaupt in die Top-16 der PDC-Weltrangliste.

Für Springer wird es eine weitaus kompliziertere Aufgabe als noch gegen „Welli“. Van Veen, der ebenfalls ein Freilos für die erste Runde bekam, wird Springer vor eine schwierige Herausforderung stellen.

Swiss Darts Trophy, Samstag, 10. Oktober: zweite Runde (Best of 11 Legs)

Nachmittagssession (ab 13 Uhr)

Krzysztof Ratajski (16) – Stefan Bellmont

Wessel Nijman (11) – Karel Sedlacek

Luke Woodhouse (14) – Rob Cross

Martin Schindler (15) – Tom Bissell

Ryan Searle (9) – Cristo Reyes

Ross Smith (12) – William O’Connor

Chris Dobey (10) – Niels Zonneveld

Jermaine Wattimena (13) – Michael Smith

Abendsession (ab 19 Uhr)