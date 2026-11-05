Darts heute LIVE: Players Championship 34 im TV & Livestream

Mit dem Turnier in Leicester endet die Players-Championship-Saison 2026. Somit geht es um die letzten Entscheidungen um die Top 64, aber auch für die WM. Vor allem für Ricardo Pietreczko steht dabei einiges auf dem Spiel.

Ein letztes Mal fliegen auf der PDC Pro Tour in diesem Jahr die Pfeile: Am Donnerstag, den 5. November (ab 14 Uhr), steigt in der Mattioli Arena in Leicester das 34. und somit letzte Turnier der diesjährigen Players Championships.

Für viele Darts-Spieler dürfte das Turnier von enormer Bedeutung sein: In Leicester werden schließlich die letzten Plätze für die Players Championship Finals Ende November vergeben. Das Turnier gilt als Generalprobe vor der Weltmeisterschaft in London.

Die 64 Spieler, die in den 34 Turnieren der Saison das meiste Preisgeld einspielen konnten, sind bei den Finals dabei. Doch auch im Rennen um die letzten WM-Startplätze hat der Donnerstag eine große Bedeutung: Die 40 besten Spieler der Pro-Tour-Rangliste qualifizieren sich auch für das Darts-Spektakel im Alexandra Palace.

Darts heute live: So verfolgen Sie die Players Championship 34 in Leicester

Smart-TV: PDC.TV

PDC.TV Livestream: pdc.tv

pdc.tv Alle Infos: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Aus deutscher Sicht steht dabei vor allem ein Spieler im Mittelpunkt: Ricardo Pietreczko steht im Rennen um die Players Championship Finals vor dem letzten Turnier nur auf Rang 72. Um sich noch unter die besten 64 zu schieben, bräuchte „Pikachu“ mindestens ein Viertelfinale und müsste gleichzeitig auf frühe Niederlagen der Konkurrenz hoffen.

Beim 33. Turnier am Mittwoch war Pietreczko bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Am Ende triumphierte Luke Humphries, der sich im Finale im 8:4 Legs gegen Niels Zonneveld durchgesetzt hatte.