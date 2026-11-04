Mit dem ersten Turnier in Leicester steht die vorletzte Station der Players-Championship-Serie an. Somit geht es um die letzten Entscheidungen um die Top 64 - drei Deutsche sind dabei.

Die PDC Pro Tour geht in die Schlussphase: Am Mittwoch, den 4. November 2026, steigt in der Mattioli Arena in Leicester die Players Championship 33 (ab 14 Uhr), am Donnerstag folgt Event 34. Es sind die letzten beiden Turniere der Serie.

Neben Martin Schindler wird das deutsche Aufgebot von Gabriel Clemens und Max Hopp repräsentiert. Kai Gotthardt, Yorick Hofkens und Pascal Rupprecht fehlen. Mit Rang 20 geht Schindler als bestplatzierter Deutscher ins Event.

Martin Schindler geht als bestplatzierter Deutscher in den Players Championship 33 Martin Schindler geht als bestplatzierter Deutscher in den Players Championship 33 © IMAGO/Jan Huebner

Nicht mit dabei sein wird auch Luke Littler, PCF-Sieger aus dem Jahr 2025, der seine Teilnahme für die beiden Turniere in Leicester abgesagt hat. Damit steht endgültig fest, dass der Engländer nicht an den Players Championship Finals vom 27. bis 29. November 2026 im englischen Minehead teilnehmen und der diesjährige Titel an einen anderen Dartsspieler gehen wird.

Darts heute live: So verfolgen Sie die Players Championship 33 in Leicester

Smart-TV: PDC.TV

PDC.TV Livestream: pdc.tv

pdc.tv Alle Infos: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Sportlich geht es vor allem um die Qualifikation für eben jene Finals. Dort sind die 64 besten Spieler der Players Championship Order of Merit dabei, entscheidend ist das in den Players-Championship-Turnieren verdiente Preisgeld.

Aktuell führt der Niederländer Wessel Nijman die Wertung nach einer nach einer starken Pro Tour-Saison souverän an. Durch den Sieg der Players Championship 32 konnte sich der Engländer Chris Dobey auf Rang zwei katapultieren, Nijmans Landsmann Kevin Doets belegt Platz drei der Pro Tour Order of Merit. Das Trio geht auch in Leicester an den Start.

Die Turnierserie umfasst insgesamt 34 Events für Tour-Card-Inhaber und Nachrücker, die für die wichtigen Order-of-Merit-Rankings und die Qualifikation für Minehead zählen. Pro Spieltag treten bis zu 128 Profis an.