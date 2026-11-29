Jan Schmidt greift nach dem Titel bei der Junioren-WM. Wird "Lightning" der zweite deutsche Weltmeister nach Max Hopp?

Der deutsche Dartspieler Jan Schmidt greift nach dem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Der 22-Jährige hat das Finale der PDC World Youth Championship erreicht und kämpft am Sonntag gegen Cam Crabtree im englischen Minehead um den Titel des Junioren-Weltmeisters.

Damit ist Schmidt erst als dritter Deutscher überhaupt Finalist des Turniers. Los geht es um 22 Uhr.

Jan Schmidt greift nach dem WM-Titel Jan Schmidt greift nach dem WM-Titel © IMAGO/Every Second Media

Darts: So können Sie das Finale der Junioren-WM live verfolgen:

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Auf dem Weg ins Finale überzeugte Schmidt mit starken Leistungen gegen zahlreiche hoch eingeschätzte Gegner. Im Halbfinale setzte sich der unter dem Spitznamen „Lightning“ spielende Deutsche mit 6:3 gegen das englische Talent Charlie Manby durch.

Zuvor hatte er unter anderem Henry Coates und Sebastian Bialecki, beide Sieger von Pro-Tour-Turnieren, aus dem Wettbewerb geworfen.

Schmidt-Gegner warf Littler raus

Im Endspiel trifft Schmidt auf den Engländer Cam Crabtree. Dieser sorgte im Halbfinale für eine Überraschung und bezwang Darts-Superstar Luke Littler mit 6:5. Gespielt wird über maximal elf Legs, zum Titelgewinn werden sechs gewonnene Legs benötigt.

Für den Deutschen geht es dabei um weit mehr als nur die Nachwuchs-Krone. Mit einem Sieg würde Schmidt nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Pfund einstreichen, sondern sich auch einen Startplatz für die Weltmeisterschaft der Profis im Londoner Alexandra Palace sichern. Zudem wäre er nach Max Hopp erst der zweite deutsche Junioren-Weltmeister der Geschichte.

DEINE MEINUNG

Entsprechend groß ist die Vorfreude beim Nachwuchsspieler. „Man hat einfach die Chance, Jugendweltmeister zu werden. Das ist bisher noch nicht vielen deutschen Spielern gelungen“, sagte Schmidt vor dem Endspiel. „Deswegen ist es auch etwas ganz Besonderes. Nicht nur für mich, sondern für ganz Darts-Deutschland.“