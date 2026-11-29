Hoppla! Über diesen Fehler kann er selbst nur lachen

Hoppla! Über diesen Fehler kann er selbst nur lachen

1:13 Hoppla! Über diesen Fehler kann er selbst nur lachen

Für die deutschen Männer ist die WDF-WM schnell vorbei. Am Sonntag verliert auch Liam Maendl-Lawrence sein Auftaktmatch.

Kaum ist die Darts-WM der WDF (von 04. bis 06. Dezember LIVE im TV auf SPORT1) losgegangen, müssen sich die deutschen Männer schon wieder verabschieden. Nach Carsten Hoffmann ist auch Liam Maendl-Lawrence in seinem Auftaktmatch gescheitert.

Der Münchener unterlag in der ersten Runde dem Niederländer Berry Pater mit 0:3 in Sätzen. Maendl-Lawrence holte dabei lediglich drei Legs und spielte einen enttäuschenden Drei-Dart-Average von knapp unter 79 Punkten.

Darts: Auch Hoffmann ausgeschieden

Am Freitag hatte sich Carsten Hoffmann dem Schweden Dennis Nilsson in einem packenden Duell, das über 24 von 25 möglichen Legs ging, mit 2:3 geschlagen geben müssen.

Da mit Paul Krohne der höchstgesetzte Deutsche auf seine Teilnahme zugunsten der PDC-WM verzichtet hat, sind die schwarz-rot-goldenen Farben im Hauptwettbewerb des Darts-Verbands, der aus der BDO hervorgegangen ist, nicht mehr vertreten.

Bei den Frauen ruhen die Hoffnungen auf Irina Armstrong, die noch am Sonntagabend ihr Zweitrundenmatch bestreitet. Bei den Junioren kämpft Mika Donnevert um den Titel.