Spielplan steht: Deutsche Darts-Asse kämpfen um WM-Ticket
Bei der HYLO PDC Europe Super League 2026 kämpfen 24 Spieler um das Ticket für die Darts-WM. Jetzt steht der Spielplan für das Turnier fest.
Die Gruppen sind ausgelost, der Fahrplan steht fest: Bei der HYLO PDC Europe Super League (LIVE bei SPORT1) geht es ab Dienstag um das begehrte Ticket zur Darts-WM. Vom 10. bis 13. November kämpfen in Hildesheim 24 Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um einen Startplatz für das Darts-Highlight in London.
Mit René Eidams und Dragutin Horvat stehen zwei Spieler im Teilnehmerfeld, die bereits Erfahrungen auf der WM-Bühne im Alexandra Palace gesammelt haben.
Zum Auftakt wird am Dienstag und Mittwoch die Gruppenphase ausgetragen.
In vier Sechsergruppen spielen die Teilnehmer im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde. Die jeweils vier besten Akteure jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale am Donnerstag ein. Die Entscheidung über das WM-Ticket fällt am Freitag mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale.
Noch vier Plätze im Teilnehmerfeld der Super League sind offen. Diese werden am Montagabend in den Playoffs der PDC Europe Super League vergeben.
Im Vorjahr gewann Arno Merk das Turnier und sicherte sich damit sein Ticket für den Alexandra Palace. Als Titelverteidiger ist der Deutsche wegen seiner inzwischen erworbenen PDC Tour Card in diesem Jahr nicht mehr teilnahmeberechtigt.
PDC Europe Super League 2026: Die Gruppen
- Gruppe A: Mika Donnevert, Jan Schmidt, Florian Preis, René Eidams, Kimi Seemann, Sieger Sebastian Stute/René Damm
- Gruppe B: Jaimy van de Weerd, Dragutin Horvat, Patrick Tringler, Kevin Jußen, Deniz Baudis, Sieger Christian Gödl/Thomas Scheirer
- Gruppe C: Paul Krohne, Lenny Schlüter, Tim Scholz, Finn Behrens, Kilian Hohnstedt, Sieger Marcel Walpen/René Kern
- Gruppe D: Patrick Reisenegger, Liam Maendl-Lawrance, Marcel Hausotter, Carsten Hoffmann, Luca Wolff, Sieger Lukas Nußbaum/Maik Charras
PDC Europe Super League 2026: Spielplan der Gruppenphase
Die Spiele finden jeweils am Dienstag (10.11.) und Mittwoch (11.11.) statt.
Gruppe A
- 17:00 Uhr: Mika Donnevert – Sieger Stute/Damm
- 17:30 Uhr: Jan Schmidt – Kimi Seemann
- 18:00 Uhr: Florian Preis – René Eidams
- 18:30 Uhr: Sieger Stute/Damm – Jan Schmidt
- 19:00 Uhr: Florian Preis – Mika Donnevert
- 19:30 Uhr: René Eidams – Kimi Seemann
- 20:00 Uhr: Florian Preis – Sieger Stute/Damm
- 20:30 Uhr: René Eidams – Jan Schmidt
- 21:00 Uhr: Kimi Seemann – Mika Donnevert
- 21:30 Uhr: Sieger Stute/Damm – René Eidams
- 22:00 Uhr: Kimi Seemann – Florian Preis
- 22:30 Uhr: Mika Donnevert – Jan Schmidt
- 23:00 Uhr: Kimi Seemann – Sieger Stute/Damm
- 23:30 Uhr: Mika Donnevert – René Eidams
- 00:00 Uhr: Jan Schmidt – Florian Preis
Gruppe B
- 17:00 Uhr: Jaimy van de Weerd – Sieger Gödl/Scheirer
- 17:30 Uhr: Dragutin Horvat – Deniz Baudis
- 18:00 Uhr: Patrick Tringler – Kevin Jußen
- 18:30 Uhr: Sieger Gödl/Scheirer – Dragutin Horvat
- 19:00 Uhr: Patrick Tringler – Jaimy van de Weerd
- 19:30 Uhr: Kevin Jußen – Deniz Baudis
- 20:00 Uhr: Patrick Tringler – Sieger Gödl/Scheirer
- 20:30 Uhr: Kevin Jußen – Dragutin Horvat
- 21:00 Uhr: Deniz Baudis – Jaimy van de Weerd
- 21:30 Uhr: Sieger Gödl/Scheirer – Kevin Jußen
- 22:00 Uhr: Deniz Baudis – Patrick Tringler
- 22:30 Uhr: Jaimy van de Weerd – Dragutin Horvat
- 23:00 Uhr: Deniz Baudis – Sieger Gödl/Scheirer
- 23:30 Uhr: Jaimy van de Weerd – Kevin Jußen
- 00:00 Uhr: Dragutin Horvat – Patrick Tringler
Gruppe C
- 17:00 Uhr: Paul Krohne – Sieger Walpen/Kern
- 17:30 Uhr: Lenny Schlüter – Kilian Hohnstedt
- 18:00 Uhr: Tim Scholz – Finn Behrens
- 18:30 Uhr: Sieger Walpen/Kern – Lenny Schlüter
- 19:00 Uhr: Tim Scholz – Paul Krohne
- 19:30 Uhr: Finn Behrens – Kilian Hohnstedt
- 20:00 Uhr: Tim Scholz – Sieger Walpen/Kern
- 20:30 Uhr: Finn Behrens – Lenny Schlüter
- 21:00 Uhr: Kilian Hohnstedt – Paul Krohne
- 21:30 Uhr: Sieger Walpen/Kern – Finn Behrens
- 22:00 Uhr: Kilian Hohnstedt – Tim Scholz
- 22:30 Uhr: Paul Krohne – Lenny Schlüter
- 23:00 Uhr: Kilian Hohnstedt – Sieger Walpen/Kern
- 23:30 Uhr: Paul Krohne – Finn Behrens
- 00:00 Uhr: Lenny Schlüter – Tim Scholz
Gruppe D
- 17:00 Uhr: Patrick Reisenegger – Sieger Nußbaum/Charras
- 17:30 Uhr: Liam Maendl-Lawrance – Luca Wolff
- 18:00 Uhr: Marcel Hausotter – Carsten Hoffmann
- 18:30 Uhr: Sieger Nußbaum/Charras – Liam Maendl-Lawrance
- 19:00 Uhr: Marcel Hausotter – Patrick Reisenegger
- 19:30 Uhr: Carsten Hoffmann – Luca Wolff
- 20:00 Uhr: Marcel Hausotter – Sieger Nußbaum/Charras
- 20:30 Uhr: Carsten Hoffmann – Liam Maendl-Lawrance
- 21:00 Uhr: Luca Wolff – Patrick Reisenegger
- 21:30 Uhr: Sieger Nußbaum/Charras – Carsten Hoffmann
- 22:00 Uhr: Luca Wolff – Marcel Hausotter
- 22:30 Uhr: Patrick Reisenegger – Liam Maendl-Lawrance
- 23:00 Uhr: Luca Wolff – Sieger Nußbaum/Charras
- 23:30 Uhr: Patrick Reisenegger – Carsten Hoffmann
- 00:00 Uhr: Liam Maendl-Lawrance – Marcel Hausotter
Finalrunde:
Donnerstag, 12. November – Achtelfinale (Best of 11)
- 20:00 Uhr: 1. Gruppe A – 4. Gruppe D
- 20:30 Uhr: 2. Gruppe B – 3. Gruppe C
- 21:00 Uhr: 2. Gruppe D – 3. Gruppe B
- 21:30 Uhr: 4. Gruppe A – 1. Gruppe C
- 22:00 Uhr: 1. Gruppe B – 4. Gruppe C
- 22:30 Uhr: 2. Gruppe A – 3. Gruppe D
- 23:00 Uhr: 2. Gruppe C – 3. Gruppe A
- 23:30 Uhr: 4. Gruppe B – 1. Gruppe D
Freitag, 13. November – Finaltag
Viertelfinale (Best of 11)
- 20:00 Uhr: Sieger Achtelfinale 1 – Sieger Achtelfinale 2
- 20:30 Uhr: Sieger Achtelfinale 3 – Sieger Achtelfinale 4
- 21:00 Uhr: Sieger Achtelfinale 5 – Sieger Achtelfinale 6
- 21:30 Uhr: Sieger Achtelfinale 7 – Sieger Achtelfinale 8
Halbfinale (Best of 13)
- 22:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2
- 22:35 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 – Sieger Viertelfinale 4
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Finale (Best of 15)
- 23:20 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2