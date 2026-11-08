Bei der HYLO PDC Europe Super League 2026 kämpfen 24 Spieler um das Ticket für die Darts-WM. Jetzt steht der Spielplan für das Turnier fest.

Die Gruppen sind ausgelost, der Fahrplan steht fest: Bei der HYLO PDC Europe Super League (LIVE bei SPORT1) geht es ab Dienstag um das begehrte Ticket zur Darts-WM. Vom 10. bis 13. November kämpfen in Hildesheim 24 Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um einen Startplatz für das Darts-Highlight in London.

Mit René Eidams und Dragutin Horvat stehen zwei Spieler im Teilnehmerfeld, die bereits Erfahrungen auf der WM-Bühne im Alexandra Palace gesammelt haben.

Dragutin Horvat qualifizierte sich bereits zwei Mal für die Darts-WM Dragutin Horvat qualifizierte sich bereits zwei Mal für die Darts-WM © IMAGO/Action Plus

Zum Auftakt wird am Dienstag und Mittwoch die Gruppenphase ausgetragen.

In vier Sechsergruppen spielen die Teilnehmer im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde. Die jeweils vier besten Akteure jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale am Donnerstag ein. Die Entscheidung über das WM-Ticket fällt am Freitag mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Noch vier Plätze im Teilnehmerfeld der Super League sind offen. Diese werden am Montagabend in den Playoffs der PDC Europe Super League vergeben.

Im Vorjahr gewann Arno Merk das Turnier und sicherte sich damit sein Ticket für den Alexandra Palace. Als Titelverteidiger ist der Deutsche wegen seiner inzwischen erworbenen PDC Tour Card in diesem Jahr nicht mehr teilnahmeberechtigt.

PDC Europe Super League 2026: Die Gruppen

Gruppe A: Mika Donnevert, Jan Schmidt, Florian Preis, René Eidams, Kimi Seemann, Sieger Sebastian Stute/René Damm

Mika Donnevert, Jan Schmidt, Florian Preis, René Eidams, Kimi Seemann, Sieger Sebastian Stute/René Damm Gruppe B: Jaimy van de Weerd, Dragutin Horvat, Patrick Tringler, Kevin Jußen, Deniz Baudis, Sieger Christian Gödl/Thomas Scheirer

Jaimy van de Weerd, Dragutin Horvat, Patrick Tringler, Kevin Jußen, Deniz Baudis, Sieger Christian Gödl/Thomas Scheirer Gruppe C: Paul Krohne, Lenny Schlüter, Tim Scholz, Finn Behrens, Kilian Hohnstedt, Sieger Marcel Walpen/René Kern

Paul Krohne, Lenny Schlüter, Tim Scholz, Finn Behrens, Kilian Hohnstedt, Sieger Marcel Walpen/René Kern Gruppe D: Patrick Reisenegger, Liam Maendl-Lawrance, Marcel Hausotter, Carsten Hoffmann, Luca Wolff, Sieger Lukas Nußbaum/Maik Charras

PDC Europe Super League 2026: Spielplan der Gruppenphase

Die Spiele finden jeweils am Dienstag (10.11.) und Mittwoch (11.11.) statt.

Gruppe A

17:00 Uhr: Mika Donnevert – Sieger Stute/Damm

Mika Donnevert – Sieger Stute/Damm 17:30 Uhr: Jan Schmidt – Kimi Seemann

Jan Schmidt – Kimi Seemann 18:00 Uhr: Florian Preis – René Eidams

Florian Preis – René Eidams 18:30 Uhr: Sieger Stute/Damm – Jan Schmidt

Sieger Stute/Damm – Jan Schmidt 19:00 Uhr: Florian Preis – Mika Donnevert

Florian Preis – Mika Donnevert 19:30 Uhr: René Eidams – Kimi Seemann

René Eidams – Kimi Seemann 20:00 Uhr: Florian Preis – Sieger Stute/Damm

Florian Preis – Sieger Stute/Damm 20:30 Uhr: René Eidams – Jan Schmidt

René Eidams – Jan Schmidt 21:00 Uhr: Kimi Seemann – Mika Donnevert

Kimi Seemann – Mika Donnevert 21:30 Uhr: Sieger Stute/Damm – René Eidams

Sieger Stute/Damm – René Eidams 22:00 Uhr: Kimi Seemann – Florian Preis

Kimi Seemann – Florian Preis 22:30 Uhr: Mika Donnevert – Jan Schmidt

Mika Donnevert – Jan Schmidt 23:00 Uhr: Kimi Seemann – Sieger Stute/Damm

Kimi Seemann – Sieger Stute/Damm 23:30 Uhr: Mika Donnevert – René Eidams

Mika Donnevert – René Eidams 00:00 Uhr: Jan Schmidt – Florian Preis

Gruppe B

17:00 Uhr: Jaimy van de Weerd – Sieger Gödl/Scheirer

Jaimy van de Weerd – Sieger Gödl/Scheirer 17:30 Uhr: Dragutin Horvat – Deniz Baudis

Dragutin Horvat – Deniz Baudis 18:00 Uhr: Patrick Tringler – Kevin Jußen

Patrick Tringler – Kevin Jußen 18:30 Uhr: Sieger Gödl/Scheirer – Dragutin Horvat

Sieger Gödl/Scheirer – Dragutin Horvat 19:00 Uhr: Patrick Tringler – Jaimy van de Weerd

Patrick Tringler – Jaimy van de Weerd 19:30 Uhr: Kevin Jußen – Deniz Baudis

Kevin Jußen – Deniz Baudis 20:00 Uhr: Patrick Tringler – Sieger Gödl/Scheirer

Patrick Tringler – Sieger Gödl/Scheirer 20:30 Uhr: Kevin Jußen – Dragutin Horvat

Kevin Jußen – Dragutin Horvat 21:00 Uhr: Deniz Baudis – Jaimy van de Weerd

Deniz Baudis – Jaimy van de Weerd 21:30 Uhr: Sieger Gödl/Scheirer – Kevin Jußen

Sieger Gödl/Scheirer – Kevin Jußen 22:00 Uhr: Deniz Baudis – Patrick Tringler

Deniz Baudis – Patrick Tringler 22:30 Uhr: Jaimy van de Weerd – Dragutin Horvat

Jaimy van de Weerd – Dragutin Horvat 23:00 Uhr: Deniz Baudis – Sieger Gödl/Scheirer

Deniz Baudis – Sieger Gödl/Scheirer 23:30 Uhr: Jaimy van de Weerd – Kevin Jußen

Jaimy van de Weerd – Kevin Jußen 00:00 Uhr: Dragutin Horvat – Patrick Tringler

Gruppe C

17:00 Uhr: Paul Krohne – Sieger Walpen/Kern

Paul Krohne – Sieger Walpen/Kern 17:30 Uhr: Lenny Schlüter – Kilian Hohnstedt

Lenny Schlüter – Kilian Hohnstedt 18:00 Uhr: Tim Scholz – Finn Behrens

Tim Scholz – Finn Behrens 18:30 Uhr: Sieger Walpen/Kern – Lenny Schlüter

Sieger Walpen/Kern – Lenny Schlüter 19:00 Uhr: Tim Scholz – Paul Krohne

Tim Scholz – Paul Krohne 19:30 Uhr: Finn Behrens – Kilian Hohnstedt

Finn Behrens – Kilian Hohnstedt 20:00 Uhr: Tim Scholz – Sieger Walpen/Kern

Tim Scholz – Sieger Walpen/Kern 20:30 Uhr: Finn Behrens – Lenny Schlüter

Finn Behrens – Lenny Schlüter 21:00 Uhr: Kilian Hohnstedt – Paul Krohne

Kilian Hohnstedt – Paul Krohne 21:30 Uhr: Sieger Walpen/Kern – Finn Behrens

Sieger Walpen/Kern – Finn Behrens 22:00 Uhr: Kilian Hohnstedt – Tim Scholz

Kilian Hohnstedt – Tim Scholz 22:30 Uhr: Paul Krohne – Lenny Schlüter

Paul Krohne – Lenny Schlüter 23:00 Uhr: Kilian Hohnstedt – Sieger Walpen/Kern

Kilian Hohnstedt – Sieger Walpen/Kern 23:30 Uhr: Paul Krohne – Finn Behrens

Paul Krohne – Finn Behrens 00:00 Uhr: Lenny Schlüter – Tim Scholz

Gruppe D

17:00 Uhr: Patrick Reisenegger – Sieger Nußbaum/Charras

Patrick Reisenegger – Sieger Nußbaum/Charras 17:30 Uhr: Liam Maendl-Lawrance – Luca Wolff

Liam Maendl-Lawrance – Luca Wolff 18:00 Uhr: Marcel Hausotter – Carsten Hoffmann

Marcel Hausotter – Carsten Hoffmann 18:30 Uhr: Sieger Nußbaum/Charras – Liam Maendl-Lawrance

Sieger Nußbaum/Charras – Liam Maendl-Lawrance 19:00 Uhr: Marcel Hausotter – Patrick Reisenegger

Marcel Hausotter – Patrick Reisenegger 19:30 Uhr: Carsten Hoffmann – Luca Wolff

Carsten Hoffmann – Luca Wolff 20:00 Uhr: Marcel Hausotter – Sieger Nußbaum/Charras

Marcel Hausotter – Sieger Nußbaum/Charras 20:30 Uhr: Carsten Hoffmann – Liam Maendl-Lawrance

Carsten Hoffmann – Liam Maendl-Lawrance 21:00 Uhr: Luca Wolff – Patrick Reisenegger

Luca Wolff – Patrick Reisenegger 21:30 Uhr: Sieger Nußbaum/Charras – Carsten Hoffmann

Sieger Nußbaum/Charras – Carsten Hoffmann 22:00 Uhr: Luca Wolff – Marcel Hausotter

Luca Wolff – Marcel Hausotter 22:30 Uhr: Patrick Reisenegger – Liam Maendl-Lawrance

Patrick Reisenegger – Liam Maendl-Lawrance 23:00 Uhr: Luca Wolff – Sieger Nußbaum/Charras

Luca Wolff – Sieger Nußbaum/Charras 23:30 Uhr: Patrick Reisenegger – Carsten Hoffmann

Patrick Reisenegger – Carsten Hoffmann 00:00 Uhr: Liam Maendl-Lawrance – Marcel Hausotter

Finalrunde:

Donnerstag, 12. November – Achtelfinale (Best of 11)

20:00 Uhr: 1. Gruppe A – 4. Gruppe D

1. Gruppe A – 4. Gruppe D 20:30 Uhr: 2. Gruppe B – 3. Gruppe C

2. Gruppe B – 3. Gruppe C 21:00 Uhr: 2. Gruppe D – 3. Gruppe B

2. Gruppe D – 3. Gruppe B 21:30 Uhr: 4. Gruppe A – 1. Gruppe C

4. Gruppe A – 1. Gruppe C 22:00 Uhr: 1. Gruppe B – 4. Gruppe C

1. Gruppe B – 4. Gruppe C 22:30 Uhr: 2. Gruppe A – 3. Gruppe D

2. Gruppe A – 3. Gruppe D 23:00 Uhr: 2. Gruppe C – 3. Gruppe A

2. Gruppe C – 3. Gruppe A 23:30 Uhr: 4. Gruppe B – 1. Gruppe D

Freitag, 13. November – Finaltag

Viertelfinale (Best of 11)

20:00 Uhr: Sieger Achtelfinale 1 – Sieger Achtelfinale 2

Sieger Achtelfinale 1 – Sieger Achtelfinale 2 20:30 Uhr: Sieger Achtelfinale 3 – Sieger Achtelfinale 4

Sieger Achtelfinale 3 – Sieger Achtelfinale 4 21:00 Uhr: Sieger Achtelfinale 5 – Sieger Achtelfinale 6

Sieger Achtelfinale 5 – Sieger Achtelfinale 6 21:30 Uhr: Sieger Achtelfinale 7 – Sieger Achtelfinale 8

Halbfinale (Best of 13)

22:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2

Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2 22:35 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 – Sieger Viertelfinale 4

Finale (Best of 15)