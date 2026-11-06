In etwas mehr als vier Wochen startet die Darts-WM 2027. Derzeit sind bereits sieben deutsche Spieler für das Turnier im Alexandra Palace qualifiziert - und es könnten noch mehr werden.

Der Countdown bis zur Darts-WM (ab dem 11. Dezember LIVE bei SPORT1) läuft und die Vorfreude steigt bei allen Beteiligten täglich immer mehr. Rund vier Wochen vor dem Turnier im legendären Alexandra Palace in London sind bereits sieben deutsche Spieler qualifiziert.

Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Gabriel Clemens, Max Hopp, Daniel Klose und seit Donnerstag auch Lukas Wenig können schon für die Weltmeisterschaft planen. Damit fehlt nur noch ein Spieler, um die Rekord-Teilnehmeranzahl aus dem vergangenen Jahr einzustellen.

Max Hopp ist für die Darts-WM qualifiziert Max Hopp ist für die Darts-WM qualifiziert © IMAGO/Action Plus

Schmidt über Jugend-WM in den Ally Pally?

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird dies auch passieren, denn es findet mit der Super League (10. – 13. November LIVE auf SPORT1) ein WM-Qualifikationsturnier für Akteure aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein statt, an welchem 22 deutsche sowie zwei österreichische Spieler teilnehmen.

Zudem besitzt Jan Schmidt eine vielversprechende Chance auf sein WM-Debüt. Der Deutsche steht im Finale der Jugend-Weltmeisterschaft gegen Cam Crabtree. Mit einem Sieg würde er sich direkt für die Darts-WM qualifizieren.

Die letzte Möglichkeit für alle internationalen Tourkarten-Besitzer, die sich bis zum 30. November noch keinen WM-Startplatz erspielt haben, ist dann ein letztes Quali-Turnier. Dort werden noch einmal vier Tickets vergeben.