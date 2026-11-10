Ungewöhnliche Szenen verwundern Darts-Fans – TV-Kommentator klärt auf

Die Darts von Liam Maendl-Lawrence bei der Super League sorgen für Fragezeichen. Hinter den federnden Pfeilen steckt eine bewusste Entscheidung.

So mancher Zuschauer hat sich beim Match von Liam Maendl-Lawrence in der Hylo PDC Europe Super League (LIVE bei SPORT1) verwundert die Augen gerieben. Wann immer der 22-Jährige seine Darts bei der deutlichen Niederlage gegen Lukas Nußbaum ins Board warf, vibrierten diese geradezu nach dem Einschlag.

Eine ungewöhnliche Wurftechnik? Nein! Für die ungewohnten Bilder ist die Materialwahl von Maendl-Lawrence verantwortlich.

Liam Maendl-Lawrence sorgt für offene Darts-Fragen Liam Maendl-Lawrence sorgt für offene Darts-Fragen © SPORT1

Der Münchner verwende sogenannte „Reflex Points“, erklärte Kommentator Philip Brzezinski bei SPORT1, nachdem ein Zuschauer via E-Mail um Aufklärung über den ungewohnten Anblick bat: „Dass heißt, das sind Spitzen, die sehr, sehr dünn sind und dementsprechend nachgeben und nachfedern.“

Das steckt hinter den ungewöhnlichen Darts

Warum man zu diesen eher selten verwendeten Darts greife? „Das soll die Chancne auf Bounce-Outs ein bisschen minimieren.“ Also das Herausfallen der Pfeile aus dem Board. Die Idee hinter den Reflex Points: Wenn man einen Dart in die Nähe eines schon in der Scheibe steckenden Spielgeräts werfe, „dann machen die ein bisschen Platz, schieben sich ein bisschen zur Seite.“

Die angesprochenen Darts hätten aber auch einen Nachteil, erklärte Brzezinski noch: Schon zweimal seien Maendl-Lawrences Darts in der Super League abgebrochen, nachdem sie in einem ungünstigen Winkel im Board eingeschlagen seien.

Maendl-Lawrence hatte in der Gruppe D seine ersten beiden Spiele des Tages gegen Luca Wolff (3:6) und dann gegen Nußbaum (1:6) verloren.

In der Super League geht es um ein WM-Ticket

In der PDC Europe Super League geht es auch 2026 um ein lukratives WM-Ticket für den Alexandra Palace. Denn der Sieger der Super League wird im Dezember bei der Darts-WM 2027 antreten.

In vier Gruppen wird zunächst im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde (Best of 11 Legs) gespielt. Die jeweils vier besten Spieler qualifizieren sich für das Achtelfinale am Donnerstag (12. November).