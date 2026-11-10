Bei der PDC Super League wird ab Dienstagabend ein Ticket für die Darts-WM vergeben. Nun ist das Teilnehmerfeld komplett.

24 Spieler ohne Tour Card kämpfen ab Dienstag in Hildesheim um einen Startplatz für die PDC-Weltmeisterschaft 2027! Teilnahmeberechtigt sind Spieler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Der Spielmodus schaut wie folgt aus: Je sechs Spieler bilden eine der vier Gruppen. Dienstag und Mittwoch trifft jeder Akteur zweimal auf jeden Gruppengegner. Die vier Besten erreichen das Achtelfinale am Donnerstag, welches wie die entscheidenden Duelle um das Viertelfinale, Halbfinale und Finale am Freitag im K.o.-Modus ausgetragen wird.

Playoff-Entscheidungen am Montagabend gefallen

Bei den Playoffs am Montagabend zogen René Damm, Christian Gödl, Lukas Nußbaum sowie René Kern als die jeweiligen Sieger der K.o.-Duelle als die letzten Teilnehmer in die Super League ein.

Damm setzte sich mit 6:3 gegen Sebastian Stute durch, Gödl besiegte Tommy Scheirer souverän mit 6:2. Das spannende Duell mit seinem Landsmann Maik Charras konnte Nußbaum am Ende mit 6:5 für sich gewinnen. Auch Kern ließ sich den Einzug in die Super League mit einem 6:1-Sieg gegen Marcel Walpen nicht mehr nehmen.

Darts Super League: Die Vorrundengruppen im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Mika Donnevert Jaimy van de Weerd Paul Krohne Patrick Reisenegger Jan Schmidt Dragutin Horvat Lenny Schlüter Liam Maendl-Lawrance Florian Preis Patrick Tringler Tim Scholz Marcel Hausotter René Eidams Kevin Jußen Finn Behrens Carsten Hoffmann Kimi Seemann Deniz Baudis Kilian Hohnstedt Luca Wolff René Damm Christian Gödl René Kern Lukas Nußbaum

Ein besonderes Augenmerk dürfte auf Next-Gen-Spitzenreiter Jaimy van de Weerd, Dutch-Open-Gewinner Paul Krohne, den zweimaligen Turniersieger Dragutin Horvat und René Eidams gelegt werden. Die deutschen Nachwuchshoffnungen Jan Schmidt und Mika Donnevert treffen in der Gruppe A aufeinander.

Titelverteidiger Arno Merk nimmt nicht an der Super League teil, er hat bereits eine Tour Card sicher und ist dementsprechend nicht mehr startberechtigt.