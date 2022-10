Darts-EM: Bully Boy Michael Smith und Wright-Bezwinger Ross Smith im Finale

In der Folge Legs war Smudger nicht aufzuhalten. Es reihte sich eine 140 an die nächste, doch Dobey erwies sich als hartnäckiger Gegner und wollte die Chance auf sein erstes EM-Finale nicht so leicht herschenken. Er kam zurück und stand beim Stand von 9:10 kurz vor dem Ausgleich. Bei 16 Restscore versagten ihm aber gleich zweimal die Nerven und er vergab sechs Darts in Folge zum möglichen 10:10. Auch R. Smith machte den Sack nicht direkt zu, blieb aber am Ende cool und machte das 11:9.