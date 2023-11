Darts: Wer holt sich das letzte deutsche WM-Ticket? Die Super League LIVE im TV und Stream

Der Kampf um das letzte sicher an einen deutschen Starter gehende Ticket für die Darts-WM im Alexandra Palace ist eröffnet. Bei der Hylo PDC Europe Super League spielen 24 der besten Dartsspieler Deutschland vom 07. - 10. November in Bitburg um die Grundlage für die Reise nach London.

In vier Gruppen a sechs Spieler werden an den ersten beiden Turniertagen die Achtelfinalisten ausgespielt, acht Spieler scheiden da bereits aus. Danach greift das K.o.-System. SPORT1 überträgt das Event in voller Länge auf seinen Plattformen LIVE im TV und Stream.