Darts: EM-Aus! Schindler mit zu vielen Fehlern

Johannes Vehren 25.10.2025 • 15:44 Uhr Martin Schindler verliert bei der Darts-EM gegen Ryan Joyce. Für den Deutschen ist im Achtelfinale Schluss.

Bitteres Ausscheiden von Martin Schindler! Die deutsche Nummer eins hat ihr Achtelfinale bei der European Darts Championship in Dortmund (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) gegen Ryan Joyce mit 7:10 verloren.

„The Wall“ leistete sich über die Partie hinweg zu viele Fehler auf den Doppelfeldern und landete am Ende bei einer Checkoutquote von nur 25,9 Prozent.

Joyce gnadenlos auf die Doppelfelder

Sein Gegner hingegen nutzte die Fehler stets aus und beendete das Spiel mit einer Doppelquote von starken 66,7 Prozent.

Nachdem sich Schindler zwar das erste Leg sichern konnte, gewann Joyce drei Legs in Folge und breakte ihn damit einmal. Dabei stellte er seine gewohnte Gnadenlosigkeit beim Checkout unter Beweis.

Schindler mit zu vielen Fehlern

Schindlers Scoring wurde besser, sodass er zunächst seinen eigenen Anwurf durchbrachte und sich danach das Break zum 3:3 zurückholte.

Doch Joyce schlug zurück und gewann erneut drei Legs in Folge und stellte auf 6:3.

Deutsche Nummer eins gibt nicht auf

Vor der zweiten Pause im Spiel holte sich der Deutsche sein viertes Leg und zeigte daraufhin das erste Mal in der Partie richtig Emotionen. Er sprach sich nach dem 14-Darter selbst Mut zu.

Beim Stand von 5:7 hatte Schindler wieder einige Versuche, um den Rückstand zu verkürzen, doch verpasste die Doppelfelder stets um Millimeter. Joyce nutzte auch diesen Fehler aus, breakte seinen Gegner und baute seine Führung aus.

Schindler steckte aber nicht auf, bewies Kämpfergeist und verkürzte nochmals auf 7:8 - doch Joyce verhinderte den Ausgleich, holte sein neuntes Leg und im Anschluss bei Anwurf des Deutschen beendete er das Match.

Darts-EM: Nur noch ein Deutscher im Rennen