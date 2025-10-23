Darts: European Championship mit Schindler live im Free-TV & Stream bei SPORT1

SPORT1 23.10.2025 • 16:00 Uhr Darts-Action live bei SPORT1! Die European Championship steht auf dem Programm - und auch drei Deutsche gehen ins Rennen.

EM-Auftakt in Dortmund! Ab heute kämpfen die besten Darts-Spieler der Welt um den Titel bei der European Darts Championship. Mit Martin Schindler greift auch gleich die deutsche Nummer eins ins Geschehen ein.

Das Turnier findet vom 23. bis 26. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Mit dabei sind die 32 besten Spieler der European Tour, die in der European Tour Order of Merit gelistet werden.

Es ist also nur inoffiziell die „EM“, da auch Spieler anderer Kontinente zugelassen sind. Mit Simon Whitlock hat 2012 ein Australier das Major gewonnen.

So können Sie die European Darts Championship live verfolgen

Los geht es am Donnerstag, den 23. Oktober, ab 19 Uhr mit dem Spiel zwischen Ryan Joyce und Luke Woodhouse. Schindlers Erstrundenpartie ist derweil für 21.30 Uhr angesetzt. Sein Gegner wird der Brite Dave Chisnall sein.

Mit Niko Springer und Ricardo Pietreczko befinden sich noch zwei weitere Deutsche im Starterfeld, beide bestreiten ihre erste Partie aber erst am Freitag. Springer trifft dann auf Jermaine Wattimena, Pietreczko bekommt es mit Josh Rock zu tun.

Superstars wie der Engländer Luke Littler, sein Landsmann Luke Humphries und Michael van Gerwen sind in Dortmund ebenfalls dabei.