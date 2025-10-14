Darts: German Darts Championship live im TV und Stream auf SPORT1

SPORT1 14.10.2025 • 15:10 Uhr Im Rahmen der European Championships steht mit den German Darts Championship in Hildesheim am Wochenende ein Highlight auf dem Programm. SPORT1 begleitet das Event live im Free-TV.

Darts-Action in Hildesheim! Zum Abschluss der PDC European Tour kämpfen die Darts-Stars vom 17. bis 19. Oktober bei der German Darts Championship in der „Halle 39″ in Hildesheim um den Titel.

Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei auf Martin Schindler und Ricardo Pietreczko. Los geht es mit der ersten Runde am Freitag ab 13 Uhr. Der Countdown im Free-TV auf SPORT1 beginnt um 12.15 Uhr. Die Abendsession steigt ab 19 Uhr.

So können Sie die German Darts Championship live verfolgen:

TV : SPORT1

: Stream : SPORT1.de

: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Wright triumphierte 2024 in Hildesheim über Littler

Im vergangenen Jahr triumphierte Peter Wright in Hildesheim. „Snakebite“ setzte sich im Finale mit 8:5 gegen den aktuellen Weltmeister Luke Littler durch.

Automatisch qualifiziert sind die besten 16 Spieler der Weltrangliste. Hinzu kommen die Top-16 der ProTour-Oder of Merit. Weitere Tickets wurden im Rahmen eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourcard vergeben.

Die gesetzten Spieler haben in der ersten Runde ein Freilos und steigen erst zur zweiten Runde ab Samstag ins Geschehen ein. SPORT1 begleitet das Event über das ganze Wochenende live im Free-TV.