European Darts Championship mit Pikachu und Springer heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 24.10.2025 • 16:00 Uhr Darts-Action live bei SPORT1! Bei der European Championship steht der zweite Tag auf dem Programm - und ein deutsches Duo kämpft um Runde zwei.

Am zweiten Tag bei der European Championship in Dortmund gibt es erneut Darts-Action. Nach dem Auftakt am Donnerstag sind am Freitag die beiden deutschen Profis Niko Springer und Ricardo Pietreczko im Einsatz.

Gleich zu Beginn (ca. 19 Uhr) bekommt es Springer mit dem Niederländer Jermaine Wattimena zu tun. Von den bisherigen vier Duellen konnte Springer immerhin drei für sich entscheiden.

Gegen 20.30 Uhr trifft Pietreczko auf den Nordiren Josh Rock. In drei Matches musste sich „Pikachu“ gegen die Nummer neun der Order of Merit zweimal geschlagen geben.

So können Sie die European Darts Championship heute live verfolgen

Littler kann die Nummer eins der Darts-Welt werden

Superstars wie der Engländer Luke Littler, sein Landsmann Luke Humphries und Michael van Gerwen sind in Dortmund ebenfalls dabei.

Littler kann dabei erstmals die Nummer eins der Welt werden. Dazu muss „The Nuke“ mindestens ins Halbfinale kommen und Humphries früh ausscheiden. Im Viertelfinale könnten die beiden Dominatoren aufeinandertreffen.

Littler muss zum Auftakt gegen Raymond van Barneveld ran, während Humphries auf den Polen Krzysztof Ratajski trifft.

Das Turnier findet vom 23. bis 26. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Mit dabei sind die 32 besten Spieler der European Tour, die in der European Tour Order of Merit gelistet werden.