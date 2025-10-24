European Darts Championship: Springer nach großem Kampf gescheitert

Felix Kunkel 24.10.2025 • 19:46 Uhr Die European Championship sind für Niko Springer vorzeitig beendet. Der Deutsche muss sich einem starken Jermaine Wattimena geschlagen geben.

Frühes Aus für Niko Springer! Der „Meenzer Bub“ hat sein Auftaktmatch bei der European Darts Championship (LIVE bei SPORT1) gegen Jermaine Wattimena mit 3:6 in den Legs verloren.

Der siegreiche Niederländer präsentierte sich in herausragender Form und erzielte einen Drei-Dart-Average von 106,87 Punkten - den zweithöchsten Wert des bisherigen Turniers. Springer kam auf solide 94,91 Punkte pro Aufnahme, war aber dem stark aufspielenden Wattimena schlussendlich unterlegen. Zwischenzeitlich spielte „The Machine Gun“ sogar über 120 Punkte im Average.

Darts-EM: Wattimena startet furios

Wattimena startete furios und ging schnell mit 3:0 in Führung. „Die Zahlen von Wattimena sind schwindelerregend“, stellte SPORT1-Experte während des laufenden Matches fest. „Kein Land in Sicht für Niko Springer. Aber das ist auch kein Wunder. Das ist unfassbar!“

Springer schaffte es jedoch auf 1:3 zu verkürzen und kam nach einem weiteren Leggewinn von Wattimena sogar auf 3:4 heran. Beim Stand von 3:4 vergab Springer dann bei eigenem Anwurf vier Darts auf die Doppel-16 und Wattimena gelang mit dem Break zum 5:3 die Vorentscheidung.

„The Machine Gun” ließ im neunten Leg nichts mehr anbrennen und machte mit seinem zweiten Matchdart den Sieg perfekt.

Pietreczko gegen Rock gefordert

Später am Abend bekommt es aus deutscher Sicht noch Ricardo Pietreczko mit Josh Rock zu tun. Der Sieger des Duells trifft am Samstag auf Wattimena.