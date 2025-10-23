Rekord vor Start der European Darts Championship in Dortmund

Daniel Höhn 23.10.2025 • 10:51 Uhr Die Darts European Championships (LIVE auf SPORT1) haben bereits vor dem Auftakt für einen neuen Rekord gesorgt.

So wurden laut einer Pressemitteilung der PDC bis Mittwoch bereits 33.000 Tickets verkauft, was den Rekord aus dem Vorjahr (30.000) deutlich übertrifft.

Darts-Hype: „Dortmund ist ein Paradebeispiel“

„Darts begeistert Menschen auf der ganzen Welt - und Dortmund ist ein Paradebeispiel dafür“, sagte Werner von Moltke, Geschäftsführer der PDC Europe: „33.000 verkaufte Tickets noch vor Eventstart zeigen eindrucksvoll, wie sehr der Sport in Deutschland angekommen ist.

Von Moltke ergänzte: „Diese Entwicklung macht uns sehr glücklich. Damit ist die European Championship nach der WM das zweitgrößte durchgängige Dartsevent überhaupt.“

Einige Tickets sind noch über die offizielle PDC-Seite erhältlich.