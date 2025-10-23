Rekord vor Start der European Darts Championship in Dortmund

Noch bevor die Darts-Stars am Donnerstagabend (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) bei der European Championship ans Oche treten, hat das Event in der Dortmunder Westfalenhalle für einen Rekord gesorgt.
Rekord bei Darts-Major in Dortmund
So wurden laut einer Pressemitteilung der PDC bis Mittwoch bereits 33.000 Tickets verkauft, was den Rekord aus dem Vorjahr (30.000) deutlich übertrifft.
Darts-Hype: „Dortmund ist ein Paradebeispiel“
„Darts begeistert Menschen auf der ganzen Welt - und Dortmund ist ein Paradebeispiel dafür“, sagte Werner von Moltke, Geschäftsführer der PDC Europe: „33.000 verkaufte Tickets noch vor Eventstart zeigen eindrucksvoll, wie sehr der Sport in Deutschland angekommen ist.
Von Moltke ergänzte: „Diese Entwicklung macht uns sehr glücklich. Damit ist die European Championship nach der WM das zweitgrößte durchgängige Dartsevent überhaupt.“
Einige Tickets sind noch über die offizielle PDC-Seite erhältlich.
Bei der European Championship messen sich die 32 besten Spieler der European Tour und kämpfen bis einschließlich Sonntag um den inoffiziellen EM-Titel.
Mit Ricardo Pietreczko, Niko Springer und Martin Schindler sind auch drei deutsche Profis am Start.