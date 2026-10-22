Direkt im ersten Spiel der European Championship wird ein 9-Darter geworfen. Die Fans in Dortmund feiern das perfekte Leg frenetisch.

Was für ein Start bei der European Championship! Luke Woodhouse ist im ersten Spiel des Major-Turniers (täglich bis Sonntagabend LIVE auf SPORT1) das perfekte Leg gelungen. Gegen Dirk van Duijvenbode warf der Engländer im vierten Leg einen 9-Darter.

„Hier geht’s los, hier geht’s los“, brüllte SPORT1-Experte Robert Marijanovic in sein Mikrofon und fügte hinzu: „Wahnsinn… ai, ai, ai, ai. Luke Woodhouse mit einem 9-Darter stand nicht auf meiner Bingokarte. Dortmund, das hast du dir verdient.“ Kommentator Basti Schwele konnte es ebenfalls kaum fassen: „Der 9-Darter von Luke Woodhouse … Was ein Auftakt in die European Championship.“

European Championship: Erster 9-Darter seit 2020

Woodhouse feierte mit geballten Fäusten mit den Fans in der Dortmunder Westfalenhalle und klatschte anschließend mit seinem Gegner ab. Er ist nach Adrian Lewis, Michael van Gerwen, Kyle Anderson und José de Sousa der fünfte Spieler der Geschichte, der bei diesem Major-Turnier das perfekte Leg geworfen hat – und der Erste seit 2020.

Letztlich setze sich Woodhouse in seinem Erstrundenmatch mit 6:3 in den Legs durch und wird am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Gian van Veen und Andrew Gilding treffen.