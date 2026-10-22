"Größte Aufholjagd, die dieses Turnier je gesehen hat"

Luke Humphries muss kurzfristig seine Teilnahme an der Darts-EM absagen. Der Engländer, der im Vorjahr das Finale erreichte, galt als einer der Favoriten auf den Titel.

Topstar Luke Humphries muss seine Teilnahme an der European Darts Championship (ab Donnerstag LIVE bei SPORT1) kurzfristig absagen. Wie die PDC mitteilte, fällt der 31-jährige Engländer wegen einer Magen-Darm-Grippe für das am Donnerstag beginnende Turnier in Dortmund aus.

Der frühere Weltmeister, der Anfang des Monats in Leicester den World Grand Prix 2026 gewann, galt bei der Darts-EM als einer der Titelanwärter. Im Vorjahr erreichte er noch das Finale des Turniers, verlor dort aber dramatisch mit 10:11 gegen Gian van Veen.

Luke Humphries sagt seine Teilnahme in Dortmund ab Luke Humphries sagt seine Teilnahme in Dortmund ab © IMAGO/Every Second Media

Nun bekommt ein anderer Profi überraschend die Chance: Kim Huybrechts profitiert von Humphries‘ Rückzug und rückt als bestplatzierter, noch nicht qualifizierter Spieler der European Tour Order of Merit nach.

Darts-EM: Huybrechts rückt für Humphries nach

Der Belgier übernimmt den Platz von „Cool Hand Luke“ im Turnierbaum und trifft in der ersten Runde am Donnerstagabend auf Ryan Searle. Der Sieger dieser Partie bekommt es anschließend mit Danny Noppert oder Stephen Bunting zu tun.

Derweil rutscht Humphries, aktuell Weltranglistenzweiter, voraussichtlich in der Order of Merit ab. Er verliert durch die Absage 25.000 Pfund Preisgeld, die er 2024 in der für zwei Jahre geltenden Weltrangliste eingespielt hatte. Dadurch fällt der Weltmeister von 2024 automatisch hinter van Veen zurück, sollte dieser wie geplant zu seiner Titelverteidigung in Dortmund antreten.

Den Auftakt des Turniers machen am Donnerstag um 19 Uhr Luke Woodhouse und Dirk van Duijvenbode. Gespielt wird in der ersten Runde im Modus „Best of 11 Legs“ – sechs gewonnene Legs reichen damit für den Einzug ins Achtelfinale.