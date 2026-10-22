Das Zuschauerinteresse an der Darts-EM ist ungebrochen. Ab dem kommenden Jahr profitieren auch die Spieler von den jüngsten Entwicklungen.

Der nächste Zuschauerrekord und schon bald eine spürbare Aufwertung: Die Darts-EM in Dortmund wächst und wächst. Mit 35.000 verkauften Tickets knackt das am Donnerstagabend (ab 20 Uhr LIVE bei SPORT1) beginnende Turnier die erst im Vorjahr aufgestellte Bestmarke (30.000) deutlich, ab dem kommenden Jahr wird auch das Preisgeld angehoben.

„Das ist eine sehr schöne Entwicklung“, sagte Werner von Moltke, Geschäftsführer der PDC Europe, dem Veranstalter der EM und der European Tour, dem SID: „Es ist auch eine Anerkennung, dass wir einen ganz guten Job machen. Es unterstreicht die Wertigkeit dieses Turniers.“

Großes Zuschauerinteresse bei der Darts-EM Großes Zuschauerinteresse bei der Darts-EM © picture-alliance/dpa/SID/Bernd Thissen

Ab dem nächsten Jahr wird die European Championship aufgewertet. Dann geht das Saisonfinale der European Tour über sechs Tage, das Preisgeld steigt von 750.000 auf eine Million Pfund. Statt 32 treten 48 Spieler gegeneinander an.

„Nach der WM das zweitmeistbesuchte Darts-Turnier „

„Es ist unser wichtigstes Turnier im Jahr. Es ist nach der WM das zweitmeistbesuchte Darts-Turnier der Welt. Wir haben eine mediale Aufmerksamkeit, wie wir sie noch nie hatten“, sagte von Moltke.

Bis Sonntag spielen die 32 besten Spieler der European Tour noch im bekannten Format um den Titel, der Sieger erhält 150.000 Pfund. Darunter sind in Niko Springer und Martin Schindler zwei Deutsche, neben Titelverteidiger Gian van Veen (Niederlande) ist auch der englische Weltmeister Luke Littler dabei.