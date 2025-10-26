Darts-EM: Bitteres Aus für Pietreczko im Viertelfinale

Bitteres Aus für Ricardo Pietreczko! „Pikachu“ hat sein Viertelfinale bei der European Darts Championship in Dortmund (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) gegen Danny Noppert mit 5:10 verloren. Bereits im Vorjahr hatte Pietreczko das Aus gegen den Niederländer in der Runde der besten acht ereilt.
Auch Pietreczko bei der Darts-EM raus
Der letzte verbliebene Deutsche im Turnier wies einen Drei-Dart-Average von 90,29 Punkten und eine Doppelquote von 29,4 Prozent auf. Pietreczko leistete sich im Lauf des gesamten Spiels zu viele kleine Fehler, wodurch er nur selten in den Finish-Bereich kam.
Kurios: Sein niederländischer Kontrahent, der mit 95,22 Punkten den besseren Average spielte, landete am Ende sogar bei derselben Checkoutquote, jedoch mit doppelt so vielen Checkout-Versuchen (34).
Darts-EM: „Pikachu“ kann nicht aufschließen
Nach drei Legs checkte Noppert eine 130 zum ersten Break der Partie. „The Freeze“ gewann zwischenzeitlich vier Legs in Folge zur 5:1-Führung.
Pietreczko kam zwischenzeitlich nochmal auf 4:6 und 5:7 ran. Sein Gegner, die Nummer zehn der Order of Merit, entschied jedoch daraufhin erneut drei Legs am Stück zum Sieg für sich.
Kein Deutscher im EM-Halbfinale
Damit ist kein Deutscher im Halbfinale des Turniers vertreten.
Zuvor mussten sich bereits Niko Springer in der ersten Runde (3:6 gegen Jermaine Wattimena) und die deutsche Nummer eins Martin Schindler im Achtelfinale (6:10 gegen Ryan Joyce) im Lauf der European Championship geschlagen geben.
Noppert ist einer von drei Niederländern in der Runde der letzten vier. Michael van Gerwen (10:7 gegen Daryl Gurney) und Gian van Veen (10:5 gegen Ryan Joyce) erreichten ebenfalls die Vorschlussrunde.
Im letzten Viertelfinale gab sich der Weltranglistenerste Luke Humphries keine Blöße und besiegte seinen Landsmann James Wade mit 10:3.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)