Niko Springer steht beim Grand Slam of Darts vor der nächsten großen Herausforderung. Im Viertelfinale bekommt es der Deutsche mit Ex-Weltmeister Gerwyn Price zu tun und will seinen starken Lauf fortsetzen.

Der Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) geht in die heiße Phase. Am Freitagabend stehen in Wolverhampton die nächsten beiden Viertelfinals an, darunter auch das Duell zwischen Niko Springer und Gerwyn Price. Der deutsche Hoffnungsträger kämpft dabei um den Einzug ins Halbfinale des Major-Turniers (LIVE auf SPORT1) .

Zunächst treffen ab 20.15 Uhr Jermaine Wattimena und Kevin Doets aufeinander. Anschließend richtet sich der Fokus aus deutscher Sicht auf Springer: Der 26-Jährige fordert ab 22.00 Uhr den ehemaligen Weltmeister Price heraus.

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Springer zählt zu den Überraschungen des Turniers und hält von den anfangs vier deutschen Startern nun in der Runde der letzten Acht die Fahne hoch. Mit Price wartet einer der prominentesten Namen im Feld auf den „Meenzer Bub“.

Niko Springer kämpft beim Grand Slam of Darts um den Einzug ins Halbfinale Niko Springer kämpft beim Grand Slam of Darts um den Einzug ins Halbfinale © IMAGO/Action Plus

Der Grand Slam ist das vorletzte Major-Turnier vor der WM (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1). Die anderen beiden Halbfinalisten werden am Samstagabend ermittelt. Die Vorschlussrunde wird am Sonntag ausgetragen, ehe am Abend der neue Champion ermittelt wird.

Im Vergleich zur Gruppenphase wird in der K.o.-Runde in einem veränderten Format gespielt: Reichten zuvor noch fünf Legs für den Sieg, werden im Viertelfinale nun 16 Legs benötigt (Best-of-31-Legs). Für das Erreichen des Viertelfinals winken 35.000 Pfund Preisgeld, der Verlierer erhält immerhin noch 20.000 Pfund.

Viertelfinale: Die Spiele am Freitag

20.15 Uhr: Jermaine Wattimena – Kevin Doets

22.00 Uhr: Gerwyn Price – Niko Springer



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.