Luke Humphries verwunderte beim World Grand Prix mit einer Wunde, die auf seiner Stirn unübersehbar ist - die Narbe ist noch immer sichtbar. Das steckt dahinter.

Was hat Darts-Topstar Luke Humphries an der Stirn? Es ist ein Thema, das in diesem Herbst bei Darts-Fans für Gesprächsstoff gesorgt hat.

Nach anfänglichem Rätselraten hat der Engländer beim World Grand Prix im Oktober aufgeklärt, woher die damals sehr markante Wunde kam – die auch viele Wochen später noch als Narbe sichtbar ist.

Luke Humphries hat wegen einer Hautreaktion eine Narbe an der Stirn Luke Humphries hat wegen einer Hautreaktion eine Narbe an der Stirn © IMAGO / Every Second Media

Luke Humphries geht es „völlig gut“

„Ich hätte wirklich gerne eine tolle Geschichte erzählt, wie ich fünf Typen in die Flucht geschlagen habe und sie dabei schlechter weggekommen sind als ich“, begann Humphries damals bei einer Pressekonferenz humorvoll und führte weiter aus: „Leider habe ich diese tolle Geschichte nicht. Ich habe am Dienstag für ‚Bullseye‘ gedreht, bin am Mittwoch mit einem riesigen Ausschlag an der Seite meines Kopfes aufgewacht, und es wurde immer schlimmer, bis sich schließlich Krusten gebildet haben.“

Er verriet, dass er für den Dreh geschminkt wurde und seine Haut auf die Schminke wohl allergisch reagiert habe, ganz sicher sei er allerdings nicht: „Ich war noch nicht beim Arzt, aber es sieht einfach so aus, als hätte ich allergisch auf das reagiert, was sie mir im Gesicht aufgetragen haben. Mir geht es völlig gut.“

Die Spuren der Verletzung sind bei Humphries trotzdem auch Wochen später noch deutlich anzumerken: Auch beim Grand Slam of Darts im November ist weiterhin eine Narbe sichtbar.