Heute steht beim Grand Slam of Darts 2026 der vierte Gruppenspieltag an. Martin Schindler und Gabriel Clemens kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale.

Nachdem Niko Springer am Montag beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) bereits das Achtelfinal-Ticket gelöst hat, wollen die Deutschen Martin Schindler und Gabriel Clemens an diesem Dienstag nachziehen.

Die bessere Ausgangslage der beiden Deutschen hat Martin Schindler. Mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen Landsmann Jan Schmidt im ersten Spiel steht er punktgleich mit Chris Dobey an der Spitze seiner Gruppe. Auch der Engländer gewann sein Auftaktspiel. Aufgrund der besseren Legdifferenz hat Schindler jedoch die Nase vorn. Im direkten Duell geht es nun um den Gruppensieg und damit um den Einzug ins Achtelfinale. Das Spiel beginnt um 21.15 Uhr. Doch bereits ab 20 Uhr fliegen im Rahmen der Abendsession LIVE auf SPORT1 die Pfeile.

Martin Schindler feierte einen souveränen Auftakterfolg Martin Schindler feierte einen souveränen Auftakterfolg © IMAGO/Every Second Media

Darts heute live: So verfolgen Sie den Grand Slams of Darts

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1

Alle Infos: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Für Gabriel Clemens ist die Situation heikler: Er trifft um 20.45 Uhr auf den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez. Während Rodriguez sein erstes Spiel gewann, musste sich Gabriel gegen den Engländer Ross Smith mit 4:5 geschlagen geben.

Der Modus des Grand Slam of Darts

Der Grand Slam findet traditionell im englischen Wolverhampton statt und ist das vorletzten Major-Turnier vor der WM (ab dem 11. Dezember LIVE auf SPORT1).

Dieses Jahr bringt das Event jedoch eine Neuerung mit sich: Erstmalig durften sich 48 Spieler qualifizieren. Diese werden in 16 Gruppen à drei Teilnehmern aufgeteilt. Nur der Erstplatzierte darf sich über ein Weiterkommen freuen. Nach der Gruppenphase (Samstag bis Dienstag) geht es dann mit der K.o.-Runde weiter.

Achtelfinale: Die Spiele am Dienstagabend